Lautaro diz o que faltou para o Santos em derrota para o Ceará e admite: "Estamos devendo"

05/10/2025 22h49

O Santos sofreu dolorosa derrota para o Ceará, por 3 a 0, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Castelão, o Peixe foi pouco criativo e, nas chances que teve, não foi capaz de marcar. Lautaro Díaz contou o que faltou para equipe e disse que o elenco está "devendo".

"Sabemos que estamos devendo ao clube, à torcida. Estamos acreditando muito em nós. Ainda estamos com essa vontade de sair para frene, mas hoje não foi um bom jogo. Acho que faltou construir com mais determinação, chegar mais na área, finalizar mais. No outro jogo, conseguimos finalizar mais e nesse faltou isso", disse à Amazon Prime.

O Ceará abriu o placar ainda no primeiro tempo e fez os outros dois gols na etapa final. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral balançaram as redes para o Vozão. A noite contou também com boas defesas de Bruno Ferreira, que evitou algumas chances do Peixe. Os travessões também foram protagonistas.

Situação na tabela

O resultado deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Essa foi a primeira derrota do Alvinegro Praiano com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando. O treinador, agora, terá o período da data Fifa para fazer os ajustes necessários em sua equipe para a sequência da temporada.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

