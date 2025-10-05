Laura Pigossi vira sobre Carol Meligeni e se consagra campeã do W35 de São Paulo

Após uma partida intensa contra Carol Meligeni, Laura Pigossi se tornou bicampeã do Torneio Internacional Feminino de Tênis, no Clube Paineiras do Morumby. A medalhista olímpica em Tóquio 2020 salvou três match points e venceu o W35 com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2.

12º título da carreira

Este foi seu 12º título profissional, que lhe garantiu 35 pontos no ranking mundial e o prêmio de 4 mil dólares (aproximadamente R$ 25 mil). Laura Pigossi também foi campeã no ano passado, quando o torneio ainda era um ITF W75.

"Foi uma semana em que tive de superar muitas dificuldades", garantiu a número 2 do Brasil ao receber seu troféu. "Este é um torneio muito especial para mim e novamente vocês me receberam com todo o carinho do mundo", afirmou a atleta. "Me sinto em casa".

Carol Meligeni lamenta derrota

Do outro lado, Carol se lamentou pelas chances perdidas. No segundo set, ela chegou a abrir 5/2 e teve seu primeiro match point, mas viu Laura virar o jogo logo em seguida.

"Difícil perder uma final desse jeito, mas depois vou conseguir ver tudo de positivo que fiz nesta semana. Só perde oportunidades quem se coloca em posição de vitória", disse Meligeni.

Com o vice-campeonato, a atleta soma 23 pontos no ranking da WTA, além da premiação de 2,5 mil dólares (aproximadamente R$ 14 mil). Ainda nesta temporada, Carol faturou o W35 de Buenos Aires, conquistando seu 8º título da carreira.