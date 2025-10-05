José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

O diretor de futebol do Flamengo José Boto esquentou ainda mais a discussão sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Em declaração contundente, o dirigente citou que a CBF precisa se manifestar depois das polêmicas ocorridas no clássico deste domingo entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis.

A atuação do árbitro Ramon Abatti Abel foi considerada desastrosa pelo Tricolor, que reclamou de um pênalti sobre o atacante Tapia e a não expulsão do palmeirense Andreas Pereira. Derrotado pelo Bahia na rodada, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.

Críticas do Flamengo

Boto destacou a insatisfação do clube com o que considera uma sequência de erros e falta de critérios.

"Tudo o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, mas continua igual. O que acontece deixa suspeitas", declarou o dirigente. "O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira (contra o Cruzeiro) teve como prêmio ir apitar o nosso rival e fez o que fez", completou.

Ambiente de pressão no Brasileirão

As declarações de José Boto reforçam o clima de pressão sobre a arbitragem na reta final do Brasileirão 2025, especialmente após seguidas polêmicas. O Flamengo, que tentará recuperar a a liderança perdida, vê a questão dos árbitros como mais um obstáculo em sua luta pelo título.