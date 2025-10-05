Topo

Esporte

José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

05/10/2025 23h30

O diretor de futebol do Flamengo José Boto esquentou ainda mais a discussão sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro.  Em declaração contundente, o dirigente citou que a CBF precisa se manifestar depois das polêmicas ocorridas no clássico deste domingo entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis.

A atuação do árbitro Ramon Abatti Abel foi considerada desastrosa pelo Tricolor, que reclamou de um pênalti sobre o atacante Tapia e a não expulsão do palmeirense Andreas Pereira.  Derrotado pelo Bahia na rodada, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.

Críticas do Flamengo

Boto destacou a insatisfação do clube com o que considera uma sequência de erros e falta de critérios.

"Tudo o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, mas continua igual. O que acontece deixa suspeitas", declarou o dirigente. "O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira (contra o Cruzeiro) teve como prêmio ir apitar o nosso rival e fez o que fez", completou.

Ambiente de pressão no Brasileirão

As declarações de José Boto reforçam o clima de pressão sobre a arbitragem na reta final do Brasileirão 2025, especialmente após seguidas polêmicas. O Flamengo, que tentará recuperar a a liderança perdida, vê a questão dos árbitros como mais um obstáculo em sua luta pelo título.

"Eu não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem.  Uns apitam de uma maneira para um time e de outra para outro", disse Boto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Em súmula, árbitro relata xingamentos de dirigentes do São Paulo após clássico

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

'Não foi inexperiente': Casão defende Danilo em lance de expulsão

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino

'Cara de campeão': Colunistas exaltam vitória do Palmeiras

CBF decide afastar árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará: "Não fizemos bom jogo"

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley