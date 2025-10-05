José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"
O diretor de futebol do Flamengo José Boto esquentou ainda mais a discussão sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Em declaração contundente, o dirigente citou que a CBF precisa se manifestar depois das polêmicas ocorridas no clássico deste domingo entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis.
A atuação do árbitro Ramon Abatti Abel foi considerada desastrosa pelo Tricolor, que reclamou de um pênalti sobre o atacante Tapia e a não expulsão do palmeirense Andreas Pereira. Derrotado pelo Bahia na rodada, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.
Críticas do Flamengo
Boto destacou a insatisfação do clube com o que considera uma sequência de erros e falta de critérios.
"Tudo o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, mas continua igual. O que acontece deixa suspeitas", declarou o dirigente. "O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira (contra o Cruzeiro) teve como prêmio ir apitar o nosso rival e fez o que fez", completou.
Ambiente de pressão no Brasileirão
As declarações de José Boto reforçam o clima de pressão sobre a arbitragem na reta final do Brasileirão 2025, especialmente após seguidas polêmicas. O Flamengo, que tentará recuperar a a liderança perdida, vê a questão dos árbitros como mais um obstáculo em sua luta pelo título.
"Eu não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Uns apitam de uma maneira para um time e de outra para outro", disse Boto.