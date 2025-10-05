Topo

Jorginho minimiza pressão após Flamengo perder liderança para o Palmeiras

05/10/2025 20h47

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Flamengo visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, e perdeu por 1 a 0, com dois jogadores a menos (Danilo e Wallace Yan). O gol dos mandantes foi marcado por Willian José. O meia Jorginho minimizou a perda da ponta da Série A para o Palmeiras e destacou que o momento é de união.

"É uma reta final mas tem muito a se jogar ainda. Temos que manter a calma e ficar unidos. É trabalhar forte que os resultados vão chegar. A gente se dedica e trabalha muito para isso, para os objetivos chegarem", disse.

Com o resultado negativo, o Rubro-Negro  seguiu com 55 pontos, enquanto o Palmeiras superou o São Paulo e, apesar de ter chegado à mesma quantidade, supera a equipe carioca no número de triunfos, com um jogo a menos.

O Flamengo retorna aos gramados no próximo dia 15, em clássico contra o Botafogo. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

