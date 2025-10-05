Topo

Esporte

Lutar com Jon Jones na Casa Branca? Poatan cita planos após vencer Ankalaev

05/10/2025 10h33

Após a performance avassaladora na luta principal do UFC 320, no último sábado (4), em Las Vegas (EUA), o céu parece ser o limite para Alex Pereira. E os planos futuros do brasileiro condizem com a magnitude de seu mais recente feito. De olho em ampliar ainda mais seu legado nos esportes de combate após a vitória via nocaute contra Magomed Ankalaev, 'Poatan' abriu o jogo e revelou qual seria o cenário ideal para sua próxima aparição no Ultimate: uma superluta nos pesos-pesados contra Jon Jones no card sediado na Casa Branca.

Durante conversa com a imprensa pós-luta, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Poatan deixou claro que sua intenção é se aventurar nos pesos-pesados. Ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual dono do cinturão dos meio-pesados (93 kg), o striker paulista evitou vislumbrar, ao menos por ora, um eventual tricampeonato inédito no Ultimate.

Sim, deixei isso cravado. Essa é a minha vontade agora. Fazer luta no peso-pesado. Acho que esse é um grande momento, estou me sentindo bem, com o corpo mais pesado e forte. Acho que vai ser uma boa. Não, última vez não (que lutei nos meio-pesados). Só falei que quero lutar nos pesos-pesados. Mas eu sou o campeão e essa aqui (meio-pesado) é a minha categoria (...) Quero só superlutas. Cinturões já tenho bastante, é isso Poatan

Desafio respeitoso a Jon Jones

Poatan tratou de especificar qual seria o combate que está em seu radar nos pesos-pesados.

No cenário ideal do brasileiro, uma superluta contra Jon Jones no UFC Casa Branca, programado para junho de 2026, seria o encaixe perfeito para suas pretensões. O desafio ao americano, entretanto, foi feito de maneira bastante respeitosa, dado o drama pessoal que 'Bones' recentemente passou com o falecimento de seu irmão e ex-jogador da NFL Arthur Jones, de apenas 39 anos.

Só vou falar uma vez. Não quero mais falar sobre isso. Com todo respeito ao Jon Jones e tudo que aconteceu (falecimento de seu irmão). Estou falando com respeito e gostaria que vocês me respeitassem também. Mas sim, esse era o meu plano, de estar chamando o Jon Jones e de estar lutando na Casa Branca. Mas como tudo que aconteceu, tenho que tomar cuidado com como eu falo. Então peço, pelo amor de Deus, que vocês não criem caso com isso Poatan

Além de dar o troco em Ankalaev em grande estilo, Alex Pereira ainda foi agraciado com o bônus de 50 mil dólares (R$ 270 mil) pela 'Performance da Noite' do UFC 320. Com uma verdadeira noite de gala, Poatan se consolidou ainda mais entre as maiores estrelas da modalidade em atividade, assim como um dos grandes ídolos nacionais que os esportes de combate já produziram.

