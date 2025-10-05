Ancelotti convoca John, ex-Botafogo, para amistosos da seleção brasileira
A CBF anunciou que Carlo Ancelotti convocou o goleiro John, ex-Botafogo e hoje no Nottingham Forest, para os próximos amistosos da seleção brasileira.
John vai substituir Ederson, do Fenerbahce, que sentiu uma lesão durante um treinamento ocorrido ontem e foi cortado.
É a primeira convocação do ex-goleiro do Botafogo, que tem 29 anos e está no futebol inglês desde o mês passado.
O Brasil, portanto, terá Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) e John (Nottingham Forest) para os duelos contra Coreia do Sul e Japão. Os amistosos ocorreo nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.
É a segunda mudança forçada de Ancelotti para a atual Data Fifa. Na quinta, o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir Vanderson, do Monaco.