Ancelotti convoca John, ex-Botafogo, para amistosos da seleção brasileira

É a 1ª convocação do ex-Botafogo, que está no Nottingham Forest desde o mês passado - Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
É a 1ª convocação do ex-Botafogo, que está no Nottingham Forest desde o mês passado Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 09h10

A CBF anunciou que Carlo Ancelotti convocou o goleiro John, ex-Botafogo e hoje no Nottingham Forest, para os próximos amistosos da seleção brasileira.

John vai substituir Ederson, do Fenerbahce, que sentiu uma lesão durante um treinamento ocorrido ontem e foi cortado.

É a primeira convocação do ex-goleiro do Botafogo, que tem 29 anos e está no futebol inglês desde o mês passado.

O Brasil, portanto, terá Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) e John (Nottingham Forest) para os duelos contra Coreia do Sul e Japão. Os amistosos ocorreo nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

É a segunda mudança forçada de Ancelotti para a atual Data Fifa. Na quinta, o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir Vanderson, do Monaco.

