John, ex-Botafogo e atual Nottingham Forest, é convocado para substituir Ederson na Seleção

05/10/2025 13h25

O goleiro John, do Nottingham Forest, foi convocado, neste domingo, para defender a Seleção nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Ele substituirá Ederson, que sofreu uma lesão durante os treinamentos do Fenerbahçe, no último sábado, e foi cortado da lista.

Assim, o arqueiro de 29 anos chega à sua primeira convocação da carreira. Vendido pelo Botafogo por aproximadamente 10 milhões de euros, John fez sua primeira partida no futebol inglês no dia 17 de setembro, na derrota do Nottingham para o Swansea, por 3 a 2.

Segundo corte feito por Ancelotti

Este é o segundo corte feito por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa. Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir o lateral-direito Vanderson, que se lesionou durante um jogo do Monaco pela Liga dos Campeões.

Calendário da Seleção

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul neste sábado, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Já o duelo contra o Japão será no dia 14, às 7h30.

Veja a lista dos convocados:

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians)

  • Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)

  • Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)

  • Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

