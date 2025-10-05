Jogador comete racismo no Paraná, leva soco, sai de ambulância e é demitido
A partida entre Nacional-PR e Batel realizada ontem, válida pela Taça FPF, no Paraná, foi marcada por um ato racista que resultou em agressão, expulsão e demissão.
O que aconteceu
O volante Diego, do Batel, chamou o zagueiro Paulo Vitor de "macaco" em uma disputa na área na reta final da partida, que terminou 1 a 0 para o Batel. O jogo foi realizado em Guarapuava (PR).
Na sequência, o jogador do Nacional-PR revidou desferindo um soco em Diego, que caiu no gramado, ficou sangrando e precisou ser atendido por ambulância.
PV foi expulso pela agressão, mas informou que foi vítima de injúria racial ao árbitro Diego Ruan Pacondes da Silva, que imediatamente acionou o protocolo antirracismo fazendo o gesto com os braços em forma de "X". O jogo ficou parado por 17 minutos.
A Taça FPF é uma copa regional da federação paranaense e vale vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. O Batel confirmou a classificação com a vitória.
Jogador demitido
Autor da injúria racial, Diego foi demitido pelo Batel. O clube confirmou a demissão em sua conta no Instagram.
Disseminação de ódio, preconceito ou discriminação não será tolerada por ninguém. Informamos que o atleta envolvido foi imediatamente desligado de suas atividades e não integra mais o elenco profissional do clube Comunicado oficial do Batel
Vítima se pronunciou
Racismo não!
A Federação Paranaense de Futebol emitiu nota oficial após o ocorrido, condenando a atitude racista do jogador do Batel. A federação ainda diz que irá acionar o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná.
Combater o racismo é um compromisso da Federação Paranaense de Futebol. Repudiamos o ocorrido na partida entre Batel x Nacional pela Taça FPF. A FPF mantém campanhas permanentes antirracismo nos estádios (com placas, cartazes e faixas), no site e redes sociais. Também reiteramos nosso posicionamento contra a violência no futebol, dentro e fora dos gramados. Os atos desse sábado serão encaminhados e julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Federação Paranaense de Futebol