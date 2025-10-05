Incidente em Singapura azeda clima entre Piastri e Norris e ofusca 10º título da F1 da McLaren
A ultrapassagem agressiva de Lando Norris sobre o companheiro de equipe, Oscar Piastri, logo na primeira volta do GP de Singapura, com contato entre os dois carros, neste domingo, pesou o clima da McLaren, justamente em um momento que deveria ser de festa pelo 10º título mundial de Construtores na Fórmula 1.
Oscar Piastri lidera a corrida pelo título do Mundial de Pilotos por 22 pontos sobre o britânico, que terminou na terceira posição no circuito de Marina Bay, logo à frente do piloto australiano, que passou parte da corrida criticando a manobra do colega e principal concorrente. Piastri chegou a classificar como "piada" a recusa dos comissários em investigar o incidente.
O australiano questionou, no rádio, se a equipe estava "bem com Lando me empurrando para fora do caminho" após o toque das rodas e a ultrapassagem de Norris. Zak Brown, diretor executivo da equipe, disse que estava apenas "deixando-os correr", mas recebeu críticas por não intervir na disputa.
"Qualquer um no grid teria feito exatamente a mesma coisa que eu fiz", respondeu Norris após a prova. "Então, se você (Piastri) me culpa por simplesmente colocar meu carro por dentro, acho que você não deveria estar na Fórmula 1", acrescentou. "Estava escorregadio, coloquei (o carro) por dentro e tive uma pequena correção, mas nada mais do que isso. Foi uma boa corrida."
A conquista do Mundial de Construtores recompensa a McLaren por uma das temporadas mais dominantes nos 75 anos de história da Fórmula 1. A equipe inglesa alcançou 650 pontos, exatamente o dobro da vice-líder, Mercedes, e levou o troféu com seis provas de antecipação - a 10ª conquista superou a Williams e ficou a seis da Ferrari. Agora, o desafio será lidar com a rivalidade cada vez mais acirrada entre seus pilotos.
"Isso não é justo", disse Piastri, no rádio, após ser informado de que a McLaren achava que Norris estava tentando evitar o toque em Max Verstappen quando o atingiu. O australiano questionou a pilotagem de Norris "se ele tiver de evitar outro carro batendo em seu companheiro de equipe".
Além da animosidade entre seus pilotos, a McLaren terá de lidar com a queda de desempenho do carro nas últimas corridas, o que permitiu a Max Verstappen voltar a sonhar com o pentacampeonato. O piloto da Red Bull venceu as etapas da Itália e do Azerbaijão e foi segundo colocado em Singapura, só atrás da Mercedes de George Russell. O holandês soma 273 pontos, contra 314 de Norris e 336 de Piastri.