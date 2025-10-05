Ginasta do Pinheiros morre aos 20 anos após acidente de moto

O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, atleta do Pinheiros, morreu após se envolver em um acidente de moto ocorrido na sexta-feira (3). A informação foi divulgada pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) e pelo clube paulista.

O que aconteceu

O jovem atleta não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de moto.

Guilherme Augusto era especializado nas barras paralelas e cavalo, tendo no currículo conquistas como o Pan Americano juvenil, os Jogos sul- americanos juvenil, o Sul- americano juvenil e cinco vezes o brasileiro juvenil de ginástica.

A CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) lamentou a morte do jovem:

A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram.

Confederação Brasileira de Ginástica, em nota

Guilherme será velado ao longo do dia e sepultado na tarde de hoje (5), em Guarulhos, sua cidade natal.

Veja a íntegra da nota da CBG:

Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto.