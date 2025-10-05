George Russell vence o Grande Prêmio de Singapura, e McLaren vence o Mundial de Construtores; Bortoleto é o 17º
George Russell venceu o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, na manhã deste domingo, no circuito de Marina Bay. O britânico da Mercedes foi seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).
Esta foi a segunda vitória de Russell na temporada, junto com o Grande Prêmio do Canadá no mês de junho. O australiano Oscar Piastri segue na liderança do Mundial de pilotos, com 333 pontos, seguido por Lando Norris e Max Verstappen.
Faltam apenas seis provas para o final da temporada.
Com as posições finais de Norris e Piastri, a McLaren conquistou o Mundial de Construtores com seis corridas de antecedência. Esse foi o décimo título da equipe e o segundo consecutivo (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 e 2025).
Por outro lado, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou na 13ª posição, teve um problema com a asa dianteira do carro e precisou ir para os boxes cedo. O piloto da Sauber caiu para a última colocação, mas ainda conseguiu cruzar a linha de chegada no 17º lugar, fora da zona de pontuação.
Largada
Russell e Verstappen largaram bem e confirmaram suas posições. Por outro lado, Lando Norris atacou seu companheiro de equipe Oscar Piastri e tomou a terceira posição. As duas McLaren chegaram a se encostar, causando reclamação do piloto australiano pelo rádio.
Depois de perder uma posição no começo da corrida, o brasileiro Gabriel Bortoleto perdeu um pedaço da asa dianteira e precisou ir para os boxes. O piloto da Sauber voltou para a pista na última posição.
Paradas nos boxes
Na 27ª volta, Russell e Norris foram para os boxes. Piastri e Verstappen assumiram a primeira e a segunda posição, respectivamente. O australiano parou logo na sequência e o piloto da Mercedes recuperou a liderança.
Na metade da corrida, George Russell seguia na ponta, seguido por Verstappen e Lando Norris. Bortoleto conquistou uma posição.
Reta final
Já nas últimas voltas, Norris encostou em Verstappen e chegou a ficar a menos de um segundo atrás do tetracampeão, mas não conseguiu tomar a posição. Com folga, George Russell liderou desde o início e cruzou a linha de chegada na primeira posição.
O holandês Max Verstappen resistiu aos ataques de Norris e assegurou a segunda posição. Enquanto o britânico completou o pódio.