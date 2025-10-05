Gabigol marca, mas Cruzeiro só empata com Sport pelo Brasileiro
Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Sport no Mineirão e empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Derik Lacerda, enquanto Gabigol deixou tudo igual.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Cruzeiro, terceiro colocado na tabela, alcançou 52 pontos, três a menos que Flamengo e Palmeiras. O time mineiro, porém, possui partidas a mais. O lanterna Sport, por sua vez, chegou a 16 pontos. A equipe venceu apenas duas partidas até aqui neste Brasileirão.
? Resumo do jogo
? CRUZEIRO 1 x 1 SPORT ?
? Competição: Brasileirão
?? Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Keny Arroyo (Cruzeiro); Hyoran e Aderlan (Sport)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Gols:
- ? Derik Lacerda, aos 41? do 1ºT (Sport)
- ? Gabigol, aos 14? do 2ºT (Cruzeiro)
Cruzeiro
Cássio; Kauã Moraes (Marcus Vinicius), Jonathan Jesus (Sinisterra), Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Silva (João Marcelo) e Matheus Henrique (Christian - Ryan Guilherme)); Keny Arroyo, Matheus Pereira e Carlos Eduardo; Gabigol
Técnico: Leonardo Jardim
Sport
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Zé Lucas (Pedro Augusto) e Christian Rivera (Lucas Kal); Matheusinho (Chrystian Barletta), Hyoran (Rodrigo Atencio) e Romarinho (Igor Aquino); Derik Lacerda
Técnico: Daniel Paulista
Como foi o jogo
O placar foi aberto aos 41 minutos do primeiro tempo, com Derik Lacerda. O atleta do Sport recebeu ótima bola enfiada por Matheusinho, limpou o Cássio da jogada e, com o gol livre, mandou para as redes.
Já aos 14 da etapa final, Gabigol deixou tudo igual. O atacante recebeu de Matheus Pereira dentro da área e, com frieza, acertou o canto do goleiro.
Próximos jogos
Cruzeiro
- Enfrenta o Atlético-MG no próximo dia 15, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão
Sport
- Joga contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão