Gabigol marca, mas Cruzeiro só empata com Sport pelo Brasileiro

05/10/2025 22h32

Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Sport no Mineirão e empatou por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Derik Lacerda, enquanto Gabigol deixou tudo igual.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Cruzeiro, terceiro colocado na tabela, alcançou 52 pontos, três a menos que Flamengo e Palmeiras. O time mineiro, porém, possui partidas a mais. O lanterna Sport, por sua vez, chegou a 16 pontos. A equipe venceu apenas duas partidas até aqui neste Brasileirão.

? Resumo do jogo

? CRUZEIRO 1 x 1 SPORT ?

? Competição: Brasileirão

?? Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 20h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Keny Arroyo (Cruzeiro); Hyoran e Aderlan (Sport)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

  • VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: 

  • ? Derik Lacerda, aos 41? do 1ºT (Sport)

  • ? Gabigol, aos 14? do 2ºT (Cruzeiro)

Cruzeiro

Cássio; Kauã Moraes (Marcus Vinicius), Jonathan Jesus (Sinisterra), Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Silva (João Marcelo) e Matheus Henrique (Christian - Ryan Guilherme)); Keny Arroyo, Matheus Pereira e Carlos Eduardo; Gabigol

Técnico: Leonardo Jardim

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Zé Lucas (Pedro Augusto) e Christian Rivera (Lucas Kal); Matheusinho (Chrystian Barletta), Hyoran (Rodrigo Atencio) e Romarinho (Igor Aquino); Derik Lacerda

Técnico: Daniel Paulista

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 41 minutos do primeiro tempo, com Derik Lacerda. O atleta do Sport recebeu ótima bola enfiada por Matheusinho, limpou o Cássio da jogada e, com o gol livre, mandou para as redes.

Já aos 14 da etapa final, Gabigol deixou tudo igual. O atacante recebeu de Matheus Pereira dentro da área e, com frieza, acertou o canto do goleiro.

Próximos jogos

Cruzeiro

  • Enfrenta o Atlético-MG no próximo dia 15, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão

Sport

  • Joga contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão

