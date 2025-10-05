Furou a bolha! Neymar Jr parabeniza Alex Poatan por vitória no UFC 320

Com uma verdadeira coleção de momentos emblemáticos na carreira, Alex Pereira já 'furou a bolha' dos esportes de combate algumas vezes em sua trajetória. E a mais recente delas ocorreu no último sábado (4), durante a luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA). Após atropelar Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos e reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), 'Poatan' foi parabenizado por uma das figuras mais populares do Brasil e do mundo: Neymar Jr.

Estrela global do futebol, o jogador do Santos acompanhou o evento e o desempenho de Poatan na revanche contra Ankalaev. Assim que o brasileiro nocauteou o russo, na madrugada deste sábado no fuso horário do Brasil, Neymar utilizou a ferramenta 'stories' do Instagram para registrar o momento, marcar Alex Pereira e, com emojis de palmas, parabenizá-lo pelo feito (veja abaixo ou clique aqui).

Amizade com Do Bronx

Essa não foi a primeira vez que Neymar mostrou interesse pelos esportes de combate. O craque do Santos possui uma relação amistosa com o ex-campeão do UFC Charles Do Bronx, que costuma ser figurinha carimbada nos leilões de seu Instituto. O astro do futebol também já deu seu pitaco no boxe, ao exaltar 'Popó' quando o tetracampeão mundial derrotou Kleber Bambam no Fight Music Show.

MMA em outro patamar

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual dono do cinturão até 93 kg, Poatan é uma das, se não a maior, estrela do UFC na atualidade, com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Para fins comparativos, Neymar soma mais de 230 milhões de seguidores na mesma rede social. Sendo assim, com um verdadeiro canhão de audiência, o astro do futebol coloca Alex Pereira e, consequentemente, o MMA, em evidência para o grande público quando se manifesta dessa forma nas redes sociais.

Neymar prestigiou a vitória de Poatan e marcou o campeão em story do instagram ???#UFC320 | #UFCBR #MMA pic.twitter.com/m4Ehyw8lMk

- Central do MMA (@acentraldomma) October 5, 2025

