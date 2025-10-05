Fortaleza vence Juventude de virada e sai da vice-lanterna do Brasileirão
O Fortaleza conseguiu importantes três pontos no Alfredo Jaconi, neste domingo. A equipe de Martín Palermo venceu o Juventude de virada por 2 a 1 e saiu da vice-lanterna do Brasileirão. Mancuso e Bareiro marcaram os gols dos cearenses, enquanto Rafael Bilu balançou as redes para os gaúchos.
Situação de tabela
As duas equipes seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Juventude caiu para a 19ª posição, com 23 pontos, enquanto o Fortaleza subiu para o 18º lugar, com 24. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, com 28 tentos.
Resumo do jogo
JUVENTUDE 1 x 2 FORTALEZA
Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 27ª rodada
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Luis Mandaca (Juventude) / Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (Fortaleza)
Cartão Vermelho: Luis Mandaca (Juventude).
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols
- Rafael Bilú, aos 6' do 1ºT (Juventude)
- Eros Mancuso, aos 27' do 2ºT (Fortaleza)
- Adam Bareiro, aos 40' do 2ºT (Fortaleza)
Escalações
JUVENTUDE
Jandrei; Formiga (Reginaldo), Abner (Daniel Peixoto, Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Rafael Bilú (Nenê, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Batalla); Gilberto (Taliari)
Técnico: Thiago Carpini
FORTALEZA
Brenno; Ávila, Kuscevic, Brítez e Mancuso; Rossetto (Guzmán), Lucas Sasha (Pochettino), Breno (Rodrigo Santos), Matheus Pereira e Herrera (Pikachu); Lucero (Bareiro)
Técnico: Martín Palermo
Próximos jogos
Juventude
- Palmeiras x Juventude | Brasileirão - 12ª rodada (atrasado)
- Data e horário: 11/10 (sábado), às 19h00 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Fortaleza
- Fortaleza x Vasco | Brasileirão - 28ª rodada
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).