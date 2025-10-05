Topo

Fortaleza vence Juventude de virada e sai da vice-lanterna do Brasileirão

Mancuso comemora gol do Fortaleza contra o Juventude pela 27ª rodada - Luiz Erbes/AGIF
Mancuso comemora gol do Fortaleza contra o Juventude pela 27ª rodada Imagem: Luiz Erbes/AGIF

05/10/2025 20h36

O Fortaleza conseguiu importantes três pontos no Alfredo Jaconi, neste domingo. A equipe de Martín Palermo venceu o Juventude de virada por 2 a 1 e saiu da vice-lanterna do Brasileirão. Mancuso e Bareiro marcaram os gols dos cearenses, enquanto Rafael Bilu balançou as redes para os gaúchos.

Situação de tabela

As duas equipes seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Juventude caiu para a 19ª posição, com 23 pontos, enquanto o Fortaleza subiu para o 18º lugar, com 24. O primeiro time fora do Z4 é o Santos, com 28 tentos.

Resumo do jogo

JUVENTUDE 1 x 2 FORTALEZA

Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 27ª rodada
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Luis Mandaca (Juventude) / Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (Fortaleza)
Cartão Vermelho: Luis Mandaca (Juventude).

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols

  • Rafael Bilú, aos 6' do 1ºT (Juventude)
  • Eros Mancuso, aos 27' do 2ºT (Fortaleza)
  • Adam Bareiro, aos 40' do 2ºT (Fortaleza)

Escalações

JUVENTUDE

Jandrei; Formiga (Reginaldo), Abner (Daniel Peixoto, Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Rafael Bilú (Nenê, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Batalla); Gilberto (Taliari)

Técnico: Thiago Carpini

FORTALEZA

Brenno; Ávila, Kuscevic, Brítez e Mancuso; Rossetto (Guzmán), Lucas Sasha (Pochettino), Breno (Rodrigo Santos), Matheus Pereira e Herrera (Pikachu); Lucero (Bareiro)

Técnico: Martín Palermo

Próximos jogos

Juventude

  • Palmeiras x Juventude | Brasileirão - 12ª rodada (atrasado)
  • Data e horário: 11/10 (sábado), às 19h00 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Fortaleza

  • Fortaleza x Vasco | Brasileirão - 28ª rodada
  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).

