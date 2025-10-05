Flamengo sentiu a pressão contra o Bahia? Colunistas debatem

A pressão da torcida e das redes sociais por conta da vitória do Palmeiras momentos antes de o Flamengo entrar em campo atrapalhou o time rubro-negro? Walter Casagrande Jr. e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, debateram o tema no Fim de Papo.

O Palmeiras enfrentou o São Paulo às 16h (de Brasília) e venceu por 3 a 2, com uma grande virada. O Flamengo entrou em campo às 18h30, precisando vencer para retomar a liderança, e foi derrotado pelo Bahia na Fonte Nova.

Casagrande: Vitória do Palmeiras antes impacta o mental dos adversários

Então, a expectativa desses adversários [Cruzeiro e Flamengo] era que o Palmeiras perdesse ponto. Aí você vê o primeiro tempo, 2x0 para o São Paulo. Os caras falam assim: 'pô, hoje é o nosso momento de pegar distância ou encostar no Palmeiras'.

De repente, termina 3x2, Você vai para a Fonte Nova no ônibus: 'caraca, precisamos ganhar de qualquer jeito, precisamos ganhar de qualquer jeito, nós não podemos perder esse jogo, não podemos perder esse jogo, temos que ganhar'. E quando começa assim, vai por água abaixo todo o trabalho psicológico que é feito num jogo.

Walter Casagrande

PVC: Se pressão é das redes sociais, jogos deveriam ser no mesmo horário

O Flamengo perdeu o jogo de hoje e o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Não acabou o mundo para o Flamengo hoje. Isso é muito importante a gente se tocar.

Porque se a torcida das redes sociais atrapalhou o Flamengo... Se a pressão passa por aqui, o ideal seria ter como no passado jogos sempre no mesmo horário, como era na Itália.

Paulo Vinicius Coelho

