Flamengo perde fôlego e vê liderança do Brasileirão escapar

05/10/2025

O Flamengo vive um período de instabilidade justamente na reta mais importante da temporada. A equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos, desempenho que fez o time perder a liderança do Campeonato Brasileiro e acender o sinal de alerta para o clássico decisivo contra o Botafogo após a Data Fifa. Neste domingo, derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Sequência de tropeços

Nos últimos compromissos, o Rubro-Negro acumulou resultados abaixo das expectativas. Foram dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória:

  • Flamengo 1 x 1 Vasco - 21 de setembro (Brasileiro Série A)

  • Estudiantes 1 x 0 Flamengo - 25 de setembro (Libertadores, quartas de final - classificação nos pênaltis)

  • Corinthians 1 x 2 Flamengo - 28 de setembro (Brasileiro Série A)

  • Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - 2 de outubro (Brasileiro Série A)

  • Bahia 1 x 0 Flamengo - 5 de outubro (Brasileiro Série A).

A oscilação veio em um momento de pressão por títulos e desempenho. O time, que liderava o Brasileirão, agora divide a ponta com o Palmeiras, ambos com 55 pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate ? e ainda vê o rival com um jogo a menos.

Clássico decisivo pela recuperação

O próximo desafio do Flamengo será o clássico contra o Botafogo, no dia 15 de outubro, em confronto que ganha peso duplo: pode recolocar o time na liderança ou aumentar a crise. A partida será uma oportunidade para o técnico Filipe Luís reencontrar o equilíbrio que marcou a maioria da campanha.

