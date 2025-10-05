Flamengo enfrenta Bahia desfalcado para manter a vantagem na liderança do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Bahia neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada. Com 55 pontos, três a mais que o Palmeiras, o time carioca aparece como favorito diante do time baiano, que ocupa a sexta posição com 40 pontos.

O Flamengo vem de empate sem gols com o Cruzeiro no Maracanã. O Bahia perdeu fora de casa para o Botafogo por 2 a 1. Os resultados mostram que ambos buscam pontos importantes, mas o time carioca se mantém como favorito pelo desempenho consistente na temporada.

O histórico entre as equipes favorece o Flamengo. Em 62 confrontos, o clube carioca venceu 30 vezes, o Bahia triunfou em 13 partidas e ocorreram 19 empates. Desde 2019, o Flamengo não perde para o rival, com 12 vitórias consecutivas.

A partida marcará o reencontro entre Everton Ribeiro e o Flamengo. O meia, destaque do Bahia, foi peça fundamental em títulos recentes do time carioca e terá papel importante no setor criativo da equipe baiana.

O gramado da Arena Fonte Nova é ponto de atenção. Após críticas feitas pelo Palmeiras, os responsáveis pela manutenção garantiram que ele estará em boas condições para o confronto, permitindo que o jogo seja disputado com qualidade técnica.

O Flamengo terá desfalques importantes e vai precisar de ajustes. Pulgar segue machucado, enquanto Léo Pereira e Alex Sandro estão suspensos. Filipe Luís comentou sobre o planejamento. "Temos que manter foco e confiança nos jogadores que estão à disposição. O elenco é forte e permite rodar atletas, mas cada partida exige ajustes e atenção em todos os setores."

Além de rodar atletas, o Flamengo deve priorizar equilíbrio defensivo e intensidade ofensiva. O treinador precisa organizar a linha defensiva sem Léo Pereira e Alex Sandro e manter o ritmo de jogo, aproveitando a profundidade do elenco para lidar com a sequência de partidas. Danilo e Ayrton Lucas devem iniciar entre os titulares.

O Bahia terá vários desfalques. Gabriel Xavier, Santiago Arias, Luciano Juba e Rodrigo Nestor estão suspensos, Mateo Sanabria foi expulso e Ramos Mingo é dúvida. Jogadores lesionados de longa duração incluem João Paulo, Kanu, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo.

A boa notícia é o retorno do volante Acevedo, que cumpriu suspensão. David Duarte treinou normalmente e deve reforçar a defesa. O técnico Rogério Ceni destacou o planejamento: "Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil. Vamos quebrar a cabeça para montar a equipe e precisamos de um time muito competitivo."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Iago Borduchi (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

HORÁRIO - 18h30

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).