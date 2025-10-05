Flamengo domina o KTO Minas e fatura o Torneio de Abertura do NBB 2025

O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o Torneio de Abertura NBB CAIXA 2025 neste sábado (4), ao vencer o KTO Minas por 86 a 68, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.

Com defesa firme e excelente aproveitamento ofensivo, o Rubro-Negro abriu vantagem desde o primeiro período e controlou o jogo até o fim, garantindo o primeiro troféu da temporada.

Quem brilhou em quadra

Os destaques da decisão foram Alexey Borges e Kayo Gonçalves, que comandaram o triunfo carioca. Alexey terminou com 17 pontos, cinco assistências e três roubos de bola, enquanto Kayo somou 15 pontos e oito rebotes, com 100% de aproveitamento nas bolas de três. Pelo lado mineiro, Jordan Williams foi o cestinha, com 21 pontos.

Após o jogo, Kayo celebrou o título e valorizou o trabalho coletivo: "Foi um passo importante para o nosso time. Essa conquista dá confiança para a temporada. O grupo todo trabalhou junto para isso, não é mérito individual", disse.

Com a vitória, o Flamengo inicia a temporada 2025/26 em grande estilo, mostrando força e entrosamento logo na estreia oficial. O desempenho empolga a torcida rubro-negra, que volta a sonhar com mais um título nacional no Novo Basquete Brasil (NBB).