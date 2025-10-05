Topo

Esporte

Flamengo domina o KTO Minas e fatura o Torneio de Abertura do NBB 2025

05/10/2025 00h31

O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o Torneio de Abertura NBB CAIXA 2025 neste sábado (4), ao vencer o KTO Minas por 86 a 68, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília.

Com defesa firme e excelente aproveitamento ofensivo, o Rubro-Negro abriu vantagem desde o primeiro período e controlou o jogo até o fim, garantindo o primeiro troféu da temporada.

Quem brilhou em quadra

Os destaques da decisão foram Alexey Borges e Kayo Gonçalves, que comandaram o triunfo carioca. Alexey terminou com 17 pontos, cinco assistências e três roubos de bola, enquanto Kayo somou 15 pontos e oito rebotes, com 100% de aproveitamento nas bolas de três. Pelo lado mineiro, Jordan Williams foi o cestinha, com 21 pontos.

Após o jogo, Kayo celebrou o título e valorizou o trabalho coletivo: "Foi um passo importante para o nosso time. Essa conquista dá confiança para a temporada. O grupo todo trabalhou junto para isso, não é mérito individual", disse.

Com a vitória, o Flamengo inicia a temporada 2025/26 em grande estilo, mostrando força e entrosamento logo na estreia oficial. O desempenho empolga a torcida rubro-negra, que volta a sonhar com mais um título nacional no Novo Basquete Brasil (NBB).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em duelo de vítimas de Poatan, Prochazka nocauteia Khalil e se aproxima do cinturão

Auxiliar revela papo com Yuri após pênalti perdido e valoriza eficiência do Corinthians em vitória

Flamengo domina o KTO Minas e fatura o Torneio de Abertura do NBB 2025

Brasileirão: Veja os gols dos jogos de sábado da 27ª rodada

Marlon dispara contra arbitragem e CBF: 'O Grêmio está sendo roubado, prejudicado'

Diretor do Grêmio toma o lugar de Mano e critica arbitragem

Yuri Alberto chega a 47 gols na Arena pelo Corinthians e comenta cavadinha que virou lição

Hugo Souza recebe terceiro amarelo e cumpre suspensão em Santos x Corinthians

Diretor do Atlético-MG detona elenco: 'Não admitimos o que aconteceu'

Yuri diz por que não bateu pênalti e lembra cavadinha em noite de redenção

Após errar cavadinha, Yuri Alberto explica por que não bateu pênalti em vitória do Corinthians