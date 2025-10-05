Flamengo confirma hegemonia e leva o Torneio de Abertura do NBB

O Flamengo começou a temporada do NBB com o pé direito. Mostrando força coletiva e ritmo de jogo já ajustado, o time rubro-negro venceu o KTO Minas por 84 a 69 e conquistou o título do Torneio de Abertura do NBB CAIXA 2025, neste sábado (4), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Deu Mengo!

Em duelo de alto nível entre duas das principais forças do basquete nacional, o equilíbrio durou até o intervalo. A partir do terceiro quarto, o Flamengo cresceu defensivamente, limitou o ataque mineiro e deslanchou com eficiência nos arremessos.

O armador Franco Balbi foi o nome da final. Com 16 pontos e 7 assistências, o argentino conduziu o ritmo da equipe e ficou com o prêmio de MVP do torneio. Gui Deodato (13 pontos) e Devon Scott (12) também se destacaram. Pelo Minas, Santiago Scala anotou 16 pontos e foi o principal pontuador.

Balbi comemorou a conquista e ressaltou o foco do elenco. "Sabíamos que seria um jogo duro, mas o time entrou muito concentrado. Trabalhamos bem defensivamente e conseguimos manter o controle da partida. É um ótimo começo de temporada", afirmou o armador.

O técnico Sergio Hernández, experiente comandante argentino em sua primeira conquista com o clube, destacou a solidez defensiva como ponto-chave. "Foi um torneio competitivo e com grandes adversários. Jogamos com intensidade e inteligência, principalmente na defesa. É um bom passo para o que queremos construir nesta temporada", avaliou o treinador.

Do lado mineiro, o técnico Leo Costa valorizou a experiência e o entrosamento adquirido. "É início de temporada, e enfrentamos grandes desafios. O Flamengo teve mérito, mas saímos com bons aprendizados e sabendo o que precisamos ajustar", destacou.

Na disputa do terceiro lugar, o Unión de Santa Fé venceu o CAIXA Brasília por 87 a 76 e fechou o torneio em alta. O time argentino cresceu nos minutos finais e garantiu uma vitória expressiva fora de casa.

O ala-pivô Matías Bortolín, com 20 pontos e 8 rebotes, liderou a equipe na vitória. "Foi uma ótima experiência jogar esse torneio. Enfrentamos times fortes e mostramos nossa competitividade até o fim", disse o jogador.

Pelo lado brasiliense, Facundo Corvalán marcou 19 pontos e foi o destaque. O armador reconheceu os erros, mas ressaltou o crescimento da equipe: "Queríamos terminar com uma vitória diante da nossa torcida, mas o torneio serviu para ajustar muita coisa. Agora é pensar no NBB", comentou.

Com o fim do Torneio de Abertura, as equipes voltam suas atenções para o início do NBB CAIXA 2025, que começa na próxima semana com promessa de jogos equilibrados e duelos de alto nível.