Preocupa? Flamengo se prepara para gramado 'polêmico' da Fonte Nova

O Flamengo terá de novamente ativar o modo "visitante indigesto" no Campeonato Brasileiro para se recuperar dos recentes empates em casa. E nesse embalo enfrenta o Bahia na Fonte Nova, estádio que teve o estado do gramado como alvo de recentes críticas, inclusive na súmula da arbitragem.

Apesar disso, Filipe Luís não demonstrou preocupação com o tema e aposta na boa adaptação do time ao cenário do duelo, além de lembrar falas de Rogério Ceni, técnico do Tricolor baiano.

"Não sei se nesse tempo que tiveram, do último jogo até agora, vai melhorar um pouco, mas como ele [Rogério Ceni] mesmo falou na coletiva, prejudica os dois [times]. Mas estamos acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em gramas sintéticas, e jogamos vários jogos diferentes, com bolas diferentes", disse.

Então, os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido Filipe Luis

A Fonte Nova afirmou que houve uma "manutenção intensiva" nos últimos dias e disse que a grama vai estar em "boas condições" para o duelo desta noite.

Foi realizada manutenção intensiva durante a semana, com medições diárias para garantir a preservação de todos os parâmetros técnicos. As equipes da Arena Fonte Nova e da Greenleaf, empresa responsável pelo gramado, juntamente com a consultoria especializada, acompanham todos os aspectos para reafirmar que as condições estão adequadas e seguem empenhadas nos processos de melhorias do gramado trecho da nota da Fonte Nova

O gramado foi tema de debate após o triunfo do Bahia sobre o Palmeiras por 1 a 0, na 25ª rodada do Brasileiro. O Alviverde perdeu, ainda no primeiro tempo, Lucas Evangelista e Piquerez, substituídos com dores, e apontou as condições do piso como um dos principais culpados. A diretoria, na ocasião, prometeu ainda acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com uma reclamação formal.

"É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar num campo com um gramado.... Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente", disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

Rogério Ceni admitiu que a aparência do gramado não estava das melhores, mas ressaltou que o obstáculo serviu para os dois times. Além disso, cutucou o clube paulista sobre as lesões, lembrando o gramado sintético do Allianz Parque:

"Acho que a cor estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente prejudica mais porque joga desde trás do chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós. Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio".

O árbitro Anderson Daronco citou o estado da grama na súmula. "Informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol estando em estado regular. Relato também que o gramado apresentou praticamente em sua totalidade muita tinta na cor verde para cobrir suas imperfeições", diz trecho da súmula.

Pontos fora de casa e tabu

O Flamengo precisa recuperar pontos fora de casa, após empates com Grêmio, Vasco e Cruzeiro no Maracanã. O time rubro-negro busca manter a liderança do torneio e, neste processo, se torna importante ter resultados positivos como visitante.

O Rubro-Negro, porém, vai a campo já tendo um retrospecto positivo: nunca perdeu para um time treinado por Rogério Ceni. São, ao todo, 16 jogos — em passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia —, com 16 vitórias, sendo 12 pelo Brasileiro e quatro pela Copa do Brasil.