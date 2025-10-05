Topo

Esporte

Flaco comemora jogo histórico contra o São Paulo e admite: 'começamos mal'

Flaco López, do Palmeiras, em jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão - FUTEBOL/BRASILEIRÃO/SÃO PAULO X PALMEIRAS - ESPORTES
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/10/2025 18h24

Flaco López exaltou o "jogo histórico" do Palmeiras na virada sobre o São Paulo, hoje, por 3 a 2, no MorumBis, pelo Brasileirão. O argentino anotou o segundo do Alviverde, que foi para o intervalo perdendo por 2 a 0.

A gente começou mal, não estava jogando como o Palmeiras joga. Conseguimos ajustar no intervalo e fizemos mais um jogo histórico no campo deles. Flaco López, à Globo

Já Maurício destacou o espírito da equipe em buscar a vitória fora de casa, assim como seu retorno ao time de Abel Ferreira. O camisa 18 entrou no intervalo, na vaga de Raphael Veiga, e deu duas assistências.

Muito feliz pela partida. Mérito de toda a equipe. Uma identidade que o clube já demonstrou muitas vezes, de nunca desistir, sempre acreditar. Depois da dificuldade que passamos no primeiro tempo, a gente sabia que tinha todo o segundo tempo pela frente. Fico muito feliz de voltar a jogar. Esperei, trabalhei, sabia que meu momento ia chegar e hoje fui feliz com os meus companheiros. Maurício, à Globo

O resultado coloca o Palmeiras momentaneamente na primeira colocação do Brasileirão, com os meus 55 pontos do Flamengo, que ainda joga.

