Filipe Luís vê árbitros mais rigorosos com o Flamengo: 'Não sinto respeito'

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, criticou mais uma vez a arbitragem do Brasileirão. A reclamação veio após uma derrota na qual o Flamengo teve dois expulsos, em uma rodada marcada por um equívoco que beneficiou o Palmeiras — agora novo líder do campeonato.

"Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer isso contra o Flamengo. Não sinto esse respeito. Mas esse é o trabalho de vocês (falar sobre arbitragem). Eu tenho que focar em trabalhar aspectos de erros defensivos, trabalhar o mental dos jogadores para que não sejam expulsos e deixem o time com dois a menos. Eu adoro sentar aqui e falar de tática, do que acertei e do que errei. Falar dos árbitros cansa. Mas espero que vocês façam eco da diferença de respeito que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu espero, sim, que vocês façam o trabalho de vocês", disse Filipe Luís.

O técnico ainda foi indagado sobre o peso dos erros na briga pelo título. "Eu acho que se a diferença de erros é 80 a 20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros com uma margem muito pequena entre as três equipes, no caso as que estão brigando pelo título. E que o respeito seja mútuo em todos eles, pelo bem da competição. Todos vimos isso (erro a favor do Palmeiras), e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo. Mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito".

O que mais Filipe Luís disse

Peso das expulsões

"É difícil jogar o jogo de um jogador com um a menos 15 minutos do primeiro tempo. Ele teve que ajudar muito o Ayrton na lateral com um jogador a menos e claro que perde as forças talvez para poder atacar, mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances e a chance que ele teve porque ele estava lá. Às vezes é a linha muito fina entre fazer o gol e não fazer e infelizmente não fez, depois que ele não fez o gol acabamos tomando o nosso gol, mas eu confio muito nele, confio, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça, questão de tempo é que ele coloca a cabeça no lugar, hoje repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe, tanto é que a Bahia criou muito pouco para fazer o gol, fizeram o gol. E ganharam o jogo é um mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram a gente tem que falar".

Wallace Yan expulso após 10 minutos em campo

"O Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo, é um jogador importante para mim no plantel, já demonstrou a qualidade que ele tem. A verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe. Que o mental não influencie em nenhum momento pro negativo, se não que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. Ele é um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada. Com o jogador a mais ele estava se fechando bastante e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegarem de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele e aí sim complicou tudo, mesmo assim o time continuou dando a volta. A vida e dando o máximo até o final, até mesmo queríamos uma chance de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos".

Perseguição ao Palmeiras

"Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos. Agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente. O Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada. Hoje fizeram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis. O campeonato é muito competitivo e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós enquanto tivermos chances vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que seja. Eu acredito, eu confio muito no meu time, nos meus jogadores e não tenho dúvida que vamos lutar até o final".

O que fazer na data Fifa

"Vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje. É muito importante ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe para poder afrontar essa reta final, que é muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir".

Sequência sem vitórias

"Bom, é um ano muito longo e obviamente que o futebol é momento, e são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente, hoje vim com muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião contra o Cruzeiro, fizemos um grande jogo contra os Estudiantes na ida, como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta e cada adversário vai colocar suas dificuldades em cima do Flamengo e o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha em um bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia e agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números e vai falar que foi uma vitória nos últimos cinco jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cara. O que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo".