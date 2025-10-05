Fabíola critica Abel Ferreira por negar lance de pênalti para o SPFC

A postura de Abel Ferreira na coletiva, ao não reconhecer o erro de arbitragem a favor do Palmeiras é negativo para o futebol brasileiro, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O Palmeiras venceu o São Paulo no Morumbis por 3 a 2 de virada, em jogo com arbitragem polêmica, com destaque para um lance em que o time tricolor pediu pênalti de Allan em Tapia, quando a partida estava 2 a 0 para os donos da casa

O Abel, que gosta muito de ditar as regras de comportamento, o que é certo e o que é errado, eu acho que ele perdeu uma ótima oportunidade de dar exemplo. A gente não fala tanto de exemplos, que queremos um país correto, de pessoas honestas?

'Ah, isso aí não existe no mundo do futebol, o cara ir lá numa coletiva e falar que teve pênalti contra ele, que não foi marcado'. Por que não existe? Não existia até 2025. A gente pode ser melhor. A gente pode melhorar isso. A gente pode ser mais justo.

Mas eu saio decepcionada com o Abel nessa entrevista coletiva, porque se a gente quer trabalhar para um futebol melhor, que é o discurso dele sempre, vamos trabalhar para um futebol melhor, essa era uma ótima oportunidade.

Fabiola Andrade

E eu vi muita gente assim, eu vi comentários: 'Pô, um jogador experiente como o Danilo não pode entrar numa jogada assim'. O cara só entra numa jogada assim porque ele acha que vai chegar antes, não é que ele quis fazer.

Walter Casagrande Jr.

A concentração numa partida que esse time do Palmeiras tem há muito tempo. Não foi hoje. Esse time do Palmeiras é muito forte mentalmente desde quando o Abel chegou. O Abel foi construindo uma personalidade coletiva dentro do Palmeiras que independe dos jogadores. Os jogadores trocam. Chegam outros, saem alguns. E ele consegue manter e fazer esse time ter um foco coletivo. Uma personalidade de equipe.

Walter Casagrande Jr.

Então, a expectativa desses adversários [Cruzeiro e Flamengo] era que o Palmeiras perdesse ponto. Aí você vê o primeiro tempo, 2x0 para o São Paulo. Os caras falam assim: 'pô, hoje é o nosso momento de pegar distância ou encostar no Palmeiras'.

Walter Casagrande Jr.

O Filipe Luís, ele fez um ano como treinador profissional. Não é só como treinador do Flamengo. É um ano como treinador profissional. Não é que ele rodou e está há um ano no Flamengo. Não, não.

Walter Casagrande Jr.

