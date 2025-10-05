Topo

Russell vence, e Piastri se irrita com manobra de Norris no GP de Singapura

Britânico da Mercedes dominou corrida e venceu sem grandes dificuldades Imagem: MOHD RASFAN / AFP
do UOL

Do UOL, em Singapura

05/10/2025 10h44Atualizada em 05/10/2025 10h58

George Russell dominou o GP de Singapura e conquistou sua segunda vitória da temporada e quinta da carreira. Max Verstappen foi o segundo com a Red Bull, sofrendo muita pressão de Lando Norris, da McLaren, nas voltas finais. O holandês, no entanto, conseguiu ficar à frente e completou três corridas seguidas fazendo mais pontos que as McLaren.

A corrida que deu à equipe britânica o título de construtores com seis provas de antecipação ficou marcada por um toque entre os líderes do campeonato na largada, com o líder Oscar Piastri, quarto colocado na prova, saindo irritado com a agressividade de Norris.

O australiano ainda está na frente, com 22 pontos de vantagem, mas perdeu 14 pontos para Norris e 41 para Verstappen nas últimas três provas.

Como está a briga pelo título?

1 - Oscar Piastri (McLaren): 324 pontos
2 - Lando Norris (McLaren): 299 pontos
3 - Max Verstappen (Red Bull): 255 pontos
4 - George Russell (Mercedes): 212 pontos

Gabriel Bortoleto terminou na 17ª colocação: a corrida do brasileiro se complicou por um toque com Lance Stroll na primeira volta, após uma largada ruim. Isso quebrou sua asa dianteira, obrigando-o a entrar cedo nos boxes para trocá-la. Ele foi recuperando a perda de 11s da parada por conta da troca de bico, mas depois adotou um bom ritmo e voltou para a disputa, chegou a andar em 13º, mas nas últimas voltas sofreu muito com o pneu e foi perdendo posições.

Clima esquentou entre postulantes ao título

A corrida começou quente para os postulantes ao título e companheiros de McLaren: Lando Norris largou melhor do que Oscar Piastri, mas passou o líder do campeonato se tocando com o australiano, que achou a manobra agressiva demais para um companheiro de equipe.

Piastri, que tem grande suporte neste fim de semana de australianos nas arquibancadas de Singapura, cobrou uma intervenção da equipe e escutou que eles conversariam depois da prova, e que ele deveria focar no que podia controlar. "Não é justo", disse ele.

Mesmo com um dano na asa dianteira, Norris passou a abrir do australiano e focar em quem estava a sua frente: Max Verstappen, que tinha largado com pneus mais macios e andava bem mais lento que o líder Russell. O inglês da Mercedes já estava mais de 9 segundos na frente após as primeiras 20 voltas.

Verstappen com dificuldades para ficar na pista

Mesmo andando em segundo, Verstappen reclamava bastante do carro. Durante as paradas de box, a Red Bull conseguiu parar antes da McLaren e cobrir a tentativa de usar a estratégia para Norris superar o holandês.

Verstappen parecia sofrer muito com o carro, saindo da pista duas vezes e permitindo que Norris se aproximasse. "Cara, está inguiável", reclamava ele via rádio.

Mas o holandês conseguiu se manter na frente, com Norris em terceiro e Piastri em quarto. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Alonso, Bearman e Hadjar completaram o top 10. A próxima corrida da F1 será em duas semanas, nos Estados Unidos, na pista de Austin.

