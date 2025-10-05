Topo

Esporte

Exames confirmam lesão no joelho, e Vitinho vira desfalque no Corinthians

05/10/2025 19h40

O Corinthians tem mais um problema em seu departamento médico. Desta vez, trata-se do atacante Vitinho. O atleta, que vem ganhando espaço no time de Dorival Júnior, teve lesão confirmada no menisco medial do joelho direito neste domingo. Ele passará por uma artroscopia nesta segunda-feira.

A lesão foi divulgada através de um comunicado oficial do clube. Vitinho entrou aos 17 minutos do segundo tempo contra o Mirassol, mas, aos 39, alegou um incômodo no joelho direito e precisou deixar o campo de maca.

Vitinho se junta à uma lista de quatro jogadores machucados (Charles, Garro, André Ramalho e André Carrillo), sendo o primeiro no setor ofensivo. Ao decorrer desta segunda-feira, o atacante passará pelo procedimento cirúrgico e o Corinthians informará o tempo de desfalque do atleta.

Quanto tempo Vitinho deve ficar fora?

Por conta da lesão no menisco medial do joelho direito, Vitinho passará por uma artroscopia nesta segunda-feira. A contusão é parecida com a de Lucas Moura, do São Paulo. O atacante do Tricolor ficou longe dos gramados por 36 dias.

No entanto, vale ressaltar que fatores como a idade e como as lesões em sequência que Lucas teve alteraram o tempo de recuperação do atacante do São Paulo.

O que é artroscopia?

Artroscopia é um procedimento cirúrgico que permite a visualização de uma articulação. Podendo ser feito em diferentes áreas do joelho, o procedimento no menisco medial (caso do Vitinho) é um dos menos invasivos.

Situação na tabela

Atualmente, o Corinthians é o décimo colocado da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

McLaren passa Williams e se aproxima da Ferrari em títulos na F1; veja a lista de campeões

Exames confirmam lesão no joelho, e Vitinho vira desfalque no Corinthians

Belmonte se revolta com arbitragem de São Paulo x Palmeiras: O VAR no Brasil é uma vergonha

Crespo vê erro "escandaloso" da arbitragem em derrota do São Paulo: "Nunca vi nada igual"

Neymar critica arbitragem de Ramon Abatti Abel após polêmicas em São Paulo x Palmeiras

Vojvoda escala Santos com mudanças na defesa para encarar o Ceará

Vojvoda faz mudanças no Santos para encarar o Ceará; veja escalações

Crespo detona arbitragem de São Paulo x Palmeiras: Nunca vi isso em 50 anos, escandaloso

Abel justifica lance polêmico e diz por que não viu pênalti contra o Palmeiras no Choque-Rei

Diretor do São Paulo detona VAR após derrota para o Palmeiras: "É uma vergonha"

Yuri Alberto explica comemoração especial após gol pelo Corinthians