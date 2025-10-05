Exames confirmam lesão no joelho, e Vitinho vira desfalque no Corinthians
O Corinthians tem mais um problema em seu departamento médico. Desta vez, trata-se do atacante Vitinho. O atleta, que vem ganhando espaço no time de Dorival Júnior, teve lesão confirmada no menisco medial do joelho direito neste domingo. Ele passará por uma artroscopia nesta segunda-feira.
A lesão foi divulgada através de um comunicado oficial do clube. Vitinho entrou aos 17 minutos do segundo tempo contra o Mirassol, mas, aos 39, alegou um incômodo no joelho direito e precisou deixar o campo de maca.
Vitinho se junta à uma lista de quatro jogadores machucados (Charles, Garro, André Ramalho e André Carrillo), sendo o primeiro no setor ofensivo. Ao decorrer desta segunda-feira, o atacante passará pelo procedimento cirúrgico e o Corinthians informará o tempo de desfalque do atleta.
Quanto tempo Vitinho deve ficar fora?
Por conta da lesão no menisco medial do joelho direito, Vitinho passará por uma artroscopia nesta segunda-feira. A contusão é parecida com a de Lucas Moura, do São Paulo. O atacante do Tricolor ficou longe dos gramados por 36 dias.
No entanto, vale ressaltar que fatores como a idade e como as lesões em sequência que Lucas teve alteraram o tempo de recuperação do atacante do São Paulo.
O que é artroscopia?
Artroscopia é um procedimento cirúrgico que permite a visualização de uma articulação. Podendo ser feito em diferentes áreas do joelho, o procedimento no menisco medial (caso do Vitinho) é um dos menos invasivos.
Situação na tabela
Atualmente, o Corinthians é o décimo colocado da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).