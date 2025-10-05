Vojvoda escala Santos com mudanças na defesa para encarar o Ceará
Santos e Ceará estão escalados para o confronto de hoje, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.
Times escalados
As principais mudanças promovidas pelo técnico santista Juan Pablo Vojvoda estão no setor defensivo. Igor Vinícius começa como titular no lugar de Mayke, que atuou nos últimos jogos, e Adonis Frías entra na zaga no lugar de Luan Peres.
No ataque, o técnico santista continua apostando no trio Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.
Santos: Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Adonis Frías, Escobar, João Schmidt, Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.
Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia, Dieguinho, Lourenço, Lucas Mugni, Fernandinho, Galeano, Pedro Raúl.