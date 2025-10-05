Errani e Paolini conquistam o título de duplas em Pequim

A italiana Sara Errani e sua compatriota Jasmine Paolini conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Pequim, neste domingo (05/10), ao superarem Miyu Kato e Fanny Stollár por 7/6 (6), 3/6 e 10/6, em uma final intensa e equilibrada.

A dupla italiana manteve a regularidade que marcou sua campanha na capital chinesa. Após um primeiro set decidido no tiebreak, Errani e Paolini mostraram maior poder de reação e consistência nos momentos-chave, especialmente no match tiebreak, para garantir o troféu e pontos valiosos no ranking mundial.

Análise dos números

As estatísticas refletem o domínio técnico das italianas nos fundamentos mais importantes. Errani e Paolini tiveram 81% de aproveitamento no primeiro serviço, contra 75% das adversárias, e venceram 80% dos pontos com o primeiro saque, uma taxa significativamente superior aos 61% de Kato e Stollár. No segundo serviço, também foram mais sólidas: 64% de aproveitamento, frente a 47% das rivais.

A superioridade se estendeu na devolução: Errani e Paolini conquistaram 34 pontos recebendo o saque, mais que o dobro das adversárias (13). No total, venceram 78 pontos, contra 57 de Kato e Stollár, o que se refletiu no placar final de 12 games a 10. As campeãs também converteram 2 de 10 break points, enquanto as oponentes desperdiçaram sua única chance.

Mesmo com equilíbrio nos aces (2 a 1) e nos games de serviço vencidos (10 a 9), a constância e o alto índice de primeiro saque foram determinantes para o título das italianas, que consolidam sua parceria como uma das mais competitivas do circuito.