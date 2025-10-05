Entre altos e baixos: relembre a trajetória do Crespo no comando do São Paulo em Choque-Rei

São Paulo e Palmeiras entram em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro de Hernán Crespo com o Alviverde. O argentino, que está comandando o Tricolor pela segunda vez, participou de clássicos marcantes durante a sua primeira passagem como técnico da equipe.

Entre fevereiro e outubro de 2021, período da primeira passagem de Crespo pelo São Paulo, o argentino enfrentou o Palmeiras seis vezes. Foram duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Apesar do histórico ligeiramente positivo, duelos importantes marcaram sua trajetória no Choque-Rei, contando com quebra de jejum de títulos e eliminação na Libertadores.

Duelos históricos

Hernán Crespo foi o responsável pelo fim do jejum de títulos do São Paulo, justamente contra o Palmeiras. Na final do Campeonato Paulista de 2021, o argentino comandou o Tricolor para conquistar o estadual, após bater o Verdão por 2 a 0 na decisão. A equipe não levantava uma taça há mais de oito anos.

No entanto, ainda no mesmo ano de 2021, viu o São Paulo cair para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Após empate por 1 a 1 no Morumbis, o Verdão venceu por 3 a 0 no Allianz Parque e se classificou para as semis. O time da Barra Funda terminou como campeão daquela competição, igualando o número de títulos continentais do Tricolor.

Veja o histórico completo de Crespo contra o Palmeiras:

16/04/2021 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Grupos - Paulistão)

20/05/2021 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Final - Paulistão)

23/05/2021 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Final - Paulistão)

31/07/2021 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

10/08/2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Quartas - Libertadores)

17/08/2021 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Quartas - Libertadores).

Posição do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos - dois a menos que o Bahia, sexto lugar da competição.