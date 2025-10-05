Topo

Esfriar a cabeça? Por que Talles Magno foi cortado de jogo do Corinthians

Atacante iniciou 2025 em alta, mas foi caindo de produção e perdendo espaço na equipe - Thiago Ribeiro/AGIF
Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

05/10/2025 08h00

A vitória do Corinthians sobre o Mirassol neste sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma ausência: Talles Magno. Peça importante no elenco, o atacante foi cortado da partida e não apareceu sequer entre os relacionados.

Após o jogo, em coletiva de imprensa, o auxiliar e filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, explicou a decisão. Ele disse que Talles sentiu a sequência de más atuações e precisava de um tempo para "esfriar a cabeça".

Lucas, no entanto, descartou que o jogador esteja fora dos planos e garantiu que, em breve, ele estará "de volta".

"O Talles, depois das últimas partidas dele, ele sentiu um pouco. O nível de treinamento dele não foi o mesmo nessa semana, precisava refrescar um pouco a cabeça", justificou o auxiliar.

"Logo vai estar de volta, temos um carinho muito grande por ele, todos do grupo gostam dele. Tenho certeza que lá na frente ele vai se recuperar. Foi só uma situação para esse jogo, para que ele tenha um respiro. Logo vai estar de volta", finalizou.

Permanência improvável

Em má fase, o atacante Talles Magno possui números tímidos pelo Corinthians em 2025. Ao todo, em 45 jogos, apenas 18 como titular, foram seis gols e quatro assistências.

O atleta de 23 anos iniciou o ano em alta, mostrando serviço durante o Paulistão. Ele, porém, foi caindo de produção ao longo da temporada e acabou perdendo espaço até para garotos da base, como Gui Negão, Kayke e Dieguinho.

Talles está emprestado ao Corinthians pelo New York City, dos Estados Unidos, até o fim deste ano. Se o atacante não crescer de rendimento, a tendência é que o clube não exerça a opção de compra e libere jogador pensando em 2026.

