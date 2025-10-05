Em duelo de vítimas de Poatan, Prochazka nocauteia Khalil e se aproxima do cinturão

Terceiro combate em ordem de importância do UFC 320 deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), a disputa entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr conseguiu exceder as expectativas dos fãs de MMA ao redor do mundo. Em uma verdadeira guerra protagonizada por duas recentes vítimas de Alex 'Poatan', quem levou a melhor foi o 'Samurai' tcheco, que, de virada, venceu o 'The War Horse' via nocaute no terceiro e último assalto.

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual número 2 do ranking, Prochazka mostrou coração e resistiu ao castigo imposto por Khalil nos dois primeiros rounds. Imprimindo seu estilo caótico na última parcial, o striker tcheco conseguiu uma reviravolta em grande estilo. Algoz recente de ambos, Poatan já havia apostado suas fichas em uma vitória de Jiri que, com o triunfo, se aproxima de vez de mais um 'title shot' na divisão.

"Senti que precisava superar o sangue. Hoje foi necessário para estar no jogo, realmente querer. Encontrar uma maneira (de vencer). O primeiro round foi tão fácil que não me fez querer trabalhar mais. Preciso de um adversário verdadeiramente perigoso, onde sinto a possibilidade do nocaute desde o primeiro segundo. Sinto que na próxima luta enfrentarei um desses caras que lutarão pelo título. Um desses dois (Poatan ou Ankalaev), sei que contra um deles minha performance seria ainda melhor", declarou Jiri, ainda no octógono, logo após o triunfo.

A luta

Após segundos iniciais de bastante estudo, Jiri desferiu um chute e foi contragolpeado com um forte cruzado de Khalil. Mais postado, o americano conseguiu conectar boas mãos na curta distância. O tcheco respondeu com uma joelhada voadora, mas acabou se expondo e balançou com um cruzado de Rountree Jr. Na reta final da parcial, Khalil acelerou o ritmo e acuou Prochazka com uma sequência de boxe em linha caminhando para frente.

Na volta para o segundo assalto, os atletas voltaram com tudo. Khalil jogou um cruzado de esquerda e Jiri rodou com uma cotovelada giratória. Com a movimentação pouco ortodoxa já costumeira, o tcheco passou a se expor aos contragolpes do rival, que se manteve focado. Apostando no queixo, Prochazka seguiu marchando para frente e absorvendo ataques, na tentativa de pressionar Rountree Jr.

Khalil iniciou a terceira etapa com tudo, balançando Jiri com dois cruzados. Virtualmente atrás no placar, o tcheco marchou para frente e conseguiu conectar bons ataques, fazendo o rival andar para trás. Com um estilo caótico, Prochazka fez Rountree Jr trocar golpes francos com ele no centro do octógono. Sentindo cheiro de sangue, Jiri encurralou o americano com joelhadas e cotoveladas no clinch. Quando parecia arrefecer, Khalil acertou uma cotovelada. Aguerrido, porém, Jiri liquidou a fatura com uma sequência de jab e direto que levou o oponente à lona.

Confira abaixo os resultados do UFC 320 até então:

Jiri Prochazka venceu Khalil Rountree Jr. via nocaute no terceiro round

Youssef Zalal venceu Josh Emmett via finalização no primeiro round

Joe Pyfer venceu Abus Magomedov via finalização no segundo round

Ateba Gautier venceu Treston Vines via nocaute técnico no primeiro round

Daniel 'Willycat' venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round

Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida

Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round

Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime

Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime

Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime

Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round

Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok