Egert cita frustração por derrota, mas vê XV de Piracicaba vivo na final da Copa Paulista

05/10/2025 20h00

O XV de Piracicaba perdeu por 1 a 0 para o Primavera, neste domingo, pela partida de ida da final da Copa Paulista. Apesar do revés fora de casa, o técnico Moisés Egert entende que o Nhô Quim segue vivo na briga pelo troféu.

"Pelo resultado, sim, voltamos vivos. Mas o que nos deixa mais confiante é o que temos feito em casa. Não que nosso adversário não saiba jogar fora de casa. Hoje foi um jogo equilibrado. Nosso desempenho foi muito bom, até a gente tomar o gol. Sentimos um pouquinho. Mas chegamos inteiro, vamos para casa vivos. Sabemos o que temos que melhorar, evoluir e o que tem que ser feito. Estamos vivos. Estou satisfeito pelo que fizemos hoje. Nosso plano quase deu certo. Saímos frustrados, merecíamos um resultado melhor", analisou.

O comandante acredita que a força da torcida pode ajudar o XV a erguer a taça da competição.

"Sempre é bom jogar em casa. Agradeço aos torcedores que vieram aqui em Campinas. Queríamos dar um ponto ou uma vitória para eles. Mas os torcedores saíram bem confiantes daqui. Somos fortes em casa, mas só estar em casa não é o suficiente. Temos que evoluir algumas coisas. O campeão vai se resolver dentro de campo. Temos que fazer prevalecer o mando de campo", finalizou.

Situação do confronto

Com o resultado, o XV de Piracicaba tem que vencer o jogo de volta por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título.

Em caso de triunfo do time de Piracicaba por um tento de vantagem no Barão de Serra Negra, a decisão será nos pênaltis.

A decisão de quem fica com o troféu da Copa Paulista 2025 será no próximo sábado, dia 11 de outubro, às 18 horas (de Brasília), no Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP). O duelo terá transmissão da TV Gazeta.

