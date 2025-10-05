Topo

Dupla "Flaco-Roque" marca mais pelo Palmeiras do que elenco do São Paulo nos últimos 10 jogos

05/10/2025 06h00

A fase artilheira de Flaco López e Vitor Roque tem impacto direto na campanha do Palmeiras e supera, com folga, o desempenho ofensivo de seu próximo rival: São Paulo.

Nos últimos dez jogos, a dupla soma 13 gols - sete de Vitor Roque e seis de Flaco - resultando em média de 1,3 gol por partida. No mesmo período, todo o elenco do São Paulo marcou apenas oito vezes, com média inferior a um gol por compromisso.

Quando também entram na conta as participações em gols, o domínio palmeirense fica ainda mais evidente. Com três assistências de Roque e duas de Flaco, os dois acumulam 18 contribuições diretas, quase duas por jogo.


O momento foi reforçado na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque. Flaco López marcou duas vezes, e Vitor Roque completou o placar. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que tem 55.

Para o próximo compromisso, Abel Ferreira deve manter a base da equipe, mas segue com algumas ausências no elenco. O lateral-direito Khellven continua como desfalque, ainda em recuperação de um trauma no pé sofrido na partida contra o River Plate, pela Libertadores.

Assim, Giay deve permanecer na posição. Também seguem fora o volante Evangelista e o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita. Fora essas baixas, Abel não deve enfrentar novos problemas para armar o time, que mira a sequência na caça ao líder e mantém a dupla "Flaco-Roque" como principal trunfo ofensivo.

