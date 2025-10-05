Diretor do São Paulo detona VAR após derrota para o Palmeiras: "É uma vergonha"

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, detonou o VAR após a derrota de virada para o Palmeiras, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou que o árbitro de vídeo no Brasil é "uma vergonha".

O Tricolor reclama de um possível pênalti não marcado por Ramon Abatti Abel quando a equipe ainda vencia o clássico por dois gols de vantagem. O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem entendeu como "choque normal".

Além disso, Belmonte citou uma entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio. Ele entende que o meio-campista do Verdão deveria ter sido expulso.

"Eu acho que o Ilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Acho que ele faltou, não estava aí. Não dar o pênalti no Tapia quando o jogo estava 2 a 0 é inacreditável. Ele não chamou. O VAR está lá para o que? Acho que ele não estava lá. Depois, teve uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. E de novo o VAR não chama", disparou o diretor do clube.

"Entendo que o VAR não veio, não estava no jogo. É impossível o VAR não chamar. Chama para tudo. Em 90% das vezes, chama para nada. Hoje que precisava interferir, não apareceu. Não estou falando do resultado, o Palmeiras fez a parte dele, parabéns ao Palmeiras. Estou falando do VAR. É inacreditável o VAR não chamar. É um lance claro. Infelizmente, assim caminha o VAR no Brasil. O VAR no futebol brasileiro é uma vergonha", finalizou.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo