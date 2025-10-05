Diretor do Grêmio toma o lugar de Mano e critica arbitragem

Na noite deste sábado, após a polêmica derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino, o diretor de futebol do clube, Guto Peixoto, assumiu a coletiva de imprensa no lugar do técnico Mano Menezes para disparar contra a arbitragem. Segundo ele, a CBF deveria criar um sistema de rebaixamento para árbitros.

"Vamos ter que ir de novo na CBF. Já fomos uma, duas vezes e nós vamos ter que ir de novo, para haver um equilíbrio nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio em campo. Quero que ponham árbitros equilibrados, que tenham boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos. Mas por que nos nossos jogos vem um que estava punido há cinco meses? Agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros, todo ano rebaixa quatro e sobe quatro", disparou.

O time gaúcho protestou contra dois lances: a expulsão de Walter Kannemann, aos 43 minutos do primeiro tempo, e o pênalti que gerou o gol da vitória do Red Bull Bragantino, marcado após a bola bater na mão de Marlon, já nos acréscimos.

Guto saiu em defesa do lateral do Grêmio, que deixou o campo dizendo "roubo".

"Eu não usei a palavra roubo. Defendendo os atletas, quando saem de campo depois de uma arbitragem como foi a de hoje, a gente tem que entender: ele não é o culpado, ele não é o réu ? o réu é outro. Ele foi uma consequência, agiu para se defender. Então, em primeiro lugar, vamos isentar o Marlon. Eu, de novo, não falei em roubar. Falei que não quero fazer ilações. Às vezes dá até para pensar isso, porque são tantas coisas, mas não falei nesse ponto", concluiu.

Com o revés, o Grêmio seguiu com os mesmos 33 pontos, em 11º. O time comandado por Mano Menezes retorna aos gramados no próximo dia 16, após a Data Fifa. A equipe encara São Paulo, às 19h, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão.