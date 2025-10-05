Diretor do Flamengo dispara contra erros de arbitragem: 'Deixa suspeitas'

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, detonou erros recentes dos árbitros. O português até não atribuiu responsabilidade à arbitragem pela derrota diante do Bahia, mas aproveitou a rodada com erro claro a favor do Palmeiras, concorrente direto, para cobrar posição da CBF mais uma vez.

"Não falo do jogo de hoje. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos. Mas o que se passa em outros campos é realmente vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem todas as semanas. Mas continua igual. O que se passa em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira passada teve como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez", disse Boto.

E o que dá mais para o Flamengo fazer? "Não podemos fazer mais do que estamos a fazer. Conversar com eles, mostrar os lances que nos prejudicam. E depois vemos os principais rivais serem ajudados com são. Isso desvirtua a competição".