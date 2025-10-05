Crespo x Abel: técnicos devem muito de sua mística às vitórias no clássico

Hernán Crespo e Abel Ferreira, quatro anos depois do último embate, se reencontram à beira do gramado neste domingo, às 16h (de Brasília), no Choque-Rei.

Muito da mística que cada um dos técnicos carrega atualmente tem a ver com o duelo que se repete nesta tarde.

Crespo e São Paulo: fim do tabu

Hernán Crespo é quem leva a melhor no mano a mano. Ao todo, são seis confrontos entre os dois técnicos: duas vitórias para Crespo, uma para Abel e três empates.

Apesar dos números, é preciso destacar o peso de cada vitória. Depois de dois empates nos primeiros Choque-Reis sob o comando da dupla, Crespo conduziu o São Paulo a uma vitória por 2 a 0 no segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

O Tricolor Paulista não conquistava um título há nove anos.

Troco de Abel: vitória na Libertadores

Na Copa Libertadores, porém, Abel deu o troco. O português arrancou um empate no Morumbi e comandou o Palmeiras a uma vitória por 3 a 0 na volta, resultado que se tornou um dos marcos da campanha do bicampeonato continental.

Foi a primeira vez na história que o Palmeiras bateu o rival no torneio continental. Antes, o Verdão somava três derrotas para o São paulo.

Aquele triunfo no Allianz Parque não foi apenas o primeiro de Abel sobre Crespo, mas também sobre o São Paulo. Até então, o time do Morumbis mantinha uma invencibilidade de dois anos no Choque-Rei.

A história desse confronto foi interrompida quando o argentino acabou demitido após cinco empates seguidos no Brasileirão. A sequência sem vitórias pesou, mas a eliminação na Libertadores para o maior rival foi também determinante para sua saída.

Novos tempos

Hoje, Crespo não disputa um título direto, como no Paulistão 2021, mas volta a ter influência na briga do Palmeiras por um troféu. Com o Palmeiras empatado com o Flamengo em pontos perdidos, cada jogo se tornou decisivo na corrida ponto a ponto pelo título — disputa que pode se repetir também na Libertadores.

O São Paulo, enquanto isso, vive realidade diferente. Sem outras competições para disputar, o foco é total em alcançar o G-6 e garantir vaga na próxima edição da Libertadores.

Abel e Crespo iniciaram suas trajetórias no futebol brasileiro quase ao mesmo tempo. Quatro anos depois, vivem momentos completamente distintos: um consolidado no topo, o outro tentando reconstruir o caminho de volta às grandes decisões.

Os dois se reencontram na beira do campo às 16h deste domingo, no Morumbis.