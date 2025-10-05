Danilo se desculpa por expulsão que complicou o Flamengo contra o Bahia

O zagueiro Danilo pediu desculpas pela expulsão logo aos 13 minutos do primeiro tempo, que complicou a vida do Flamengo na derrota para o Bahia, pelo Brasileirão.

"É importante eu me retratar diante dos meus companheiros e da torcida do Flamengo. Obviamente, uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito a partida e coloca meus companheiros em situação delicada, de muito esforço", disse o defensor, que ganhou chance como titular porque Léo Pereira estava suspenso.

O que ele falou com o árbitro? "Tentei argumentar que na minha concepção eu não peguei no rosto do rapaz. Ele não deu muita abertura. Talvez, se fosse contra mim, provavelmente também iria reclamar. É um lance que eu deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar na situação de ter sido interpretado dessa forma.

Com um a menos, o Flamengo sofreu o gol de Willian José na reta final do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ainda teve Wallace Yan expulso, jogando por terra a probabilidade de virada.

Com o 1 a 0 em Salvador, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.