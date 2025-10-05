Topo

Esporte

Danilo se desculpa por expulsão que complicou o Flamengo contra o Bahia

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

05/10/2025 22h04

O zagueiro Danilo pediu desculpas pela expulsão logo aos 13 minutos do primeiro tempo, que complicou a vida do Flamengo na derrota para o Bahia, pelo Brasileirão.

"É importante eu me retratar diante dos meus companheiros e da torcida do Flamengo. Obviamente, uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito a partida e coloca meus companheiros em situação delicada, de muito esforço", disse o defensor, que ganhou chance como titular porque Léo Pereira estava suspenso.

O que ele falou com o árbitro? "Tentei argumentar que na minha concepção eu não peguei no rosto do rapaz. Ele não deu muita abertura. Talvez, se fosse contra mim, provavelmente também iria reclamar. É um lance que eu deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar na situação de ter sido interpretado dessa forma.

Com um a menos, o Flamengo sofreu o gol de Willian José na reta final do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ainda teve Wallace Yan expulso, jogando por terra a probabilidade de virada.

Com o 1 a 0 em Salvador, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Danilo se desculpa por expulsão que complicou o Flamengo contra o Bahia

Casares liga para Samir Xaud para reclamar de arbitragem de São Paulo x Palmeiras

Filipe Luís vê árbitros mais rigorosos com o Flamengo: 'Não sinto respeito'

Flamengo perde fôlego e vê liderança do Brasileirão escapar

São Bernardo supera Caxias e segue na luta pelo acesso à Série B

Fortaleza vira no fim diante do Juventude em duelo direto contra o rebaixamento do Brasileirão

Torcedores do São Paulo protestam contra diretoria e elenco após derrota para o Palmeiras

'A gente tem que manter a calma', diz Jorginho após Fla perder liderança

Jorginho minimiza pressão após Flamengo perder liderança para o Palmeiras

Flamengo tem dois expulsos, perde para o Bahia e Palmeiras assume a liderança

Leila celebra vitória histórica do Palmeiras no Morumbis: "Time da virada"