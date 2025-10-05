Dana White rasga elogios para Alex Poatan após o UFC 320: "É um sonho tê-lo"

Fenômeno de popularidade e estrela global dos esportes de combate, Alex Pereira conquistou o coração de fãs ao redor do mundo com sua ascensão meteórica dentro do Ultimate. Mas não são somente os torcedores que se rendem ao talento do campeão brasileiro. Presidente da organização e presente 'in loco' no card do UFC 320 no último sábado (4), em Las Vegas (EUA), Dana White rasgou elogios para 'Poatan' e ressaltou sua importância para a empresa.

Durante participação na coletiva de imprensa pós-show, o dirigente exaltou a coragem do campeão dos meio-pesados (93 kg) em aceitar desafios em meio à adversidades. Poatan já 'salvou' alguns eventos de grande apelo do UFC ao aceitar competir de última hora ou até mesmo lesionado. Com um funcionário com essa postura, estilo de luta e personalidade, Dana White resumiu que ter o brasileiro em sua organização "é um sonho".

"Esse cara (Poatan) tem sido absolutamente incrível para nós. De férias na Austrália? Viaja e luta. Se alguém sai (do card), ele luta lesionado. Ele não se importa, ele quer lutar contra todo mundo. Quer subir para os pesos-pesados. É um sonho tê-lo nessa organização", destacou White.

Futuro nos pesos-pesados?

Na mesma coletiva, ao ser questionado sobre o interesse de Poatan em se aventurar nos pesos-pesados, Dana desconversou. Sem bater o martelo positivamente ou negativamente, o presidente do UFC frisou que ainda há desafios para o brasileiro entre os meio-pesados e que negociaria o assunto com o striker paulista nos bastidores.

"Eu não sei (sobre Poatan ir para os pesados). Ainda há lutas nessa categoria. Mas veremos. Ele era um peso-médio (risos). Subir duas categorias no UFC não é como subir duas categorias no boxe. É um salto muito grande. E não é que eu tenha preocupação. É porque o cara está em uma divisão que ainda tem lutas interessantes (a se fazer). Gosto tanto dele, vamos ver o que acontece, vamos conversar sobre", desconversou o cartola.

Grande protagonista do evento e com o bônus de 'Performance da Noite' garantido, Poatan agora volta de vez aos holofotes do UFC como uma das, se não a maior, estrela da organização. Seu plano ideal seria voltar a competir em uma superluta contra Jon Jones, na Casa Branca, em junho de 2026. Agora resta saber se seu desejo irá coincidir com o da alta cúpula do Ultimate.

