Dan Hooker promete agressividade contra Arman Tsarukyan: "Quero machucá-lo"

Dan Hooker não escondeu a agressividade ao falar sobre Arman Tsarukyan. Em declarações ao podcast 'Submission Radio', o neozelandês admitiu não gostar do próximo adversário e afirmou que pretende machucá?lo no duelo que lidera o card do UFC no Catar e está programado para o dia 22 de novembro, na ABHA Arena, em Doha.

O sexto colocado no ranking dos pesos-leves (70 kg) vem embalado por três vitórias consecutivas e vê o compromisso como uma chance real de se recolocar entre os postulantes ao cinturão da categoria ao enfrentar o número 2 da lista. Mais do que questões táticas, o confronto ganhou contornos pessoais após meses de provocações entre os dois pelas redes sociais. O veterano reconheceu que existe animosidade envolvida e não economizou nas palavras ao descrever sua opinião sobre o oponente.

"Eu não gosto da cara dele. Não gosto que a cara dele esteja presa ao corpo, e eu adoraria separar as duas. Não gosto do sujeito. Não sei nada sobre ele, mas odeio tudo o que ele representa. Mal posso esperar para cotovelá-lo no nariz. Estou cheio de veneno para essa luta. Quando entrarmos lá, vou só querer machucá-lo. Mal posso esperar", disparou o atleta da 'City Kickboxing'.

Lado esportivo

Apesar do tom inflamado, Hooker garantiu que a rivalidade não afeta seu foco profissional. Segundo ele, a motivação pessoal se soma ao desejo esportivo de derrotar o atual número 2 do ranking dos da divisão até 70 kg - resultado que, em sua visão, pode colocá-lo diretamente na rota do título.

Do ponto de vista técnico, Tsarukyan chega como favorito e ocupa a posição de principal desafiante da divisão até 70 kg. Para Hooker, no entanto, essa condição joga a responsabilidade para o outro lado, enquanto ele entra no octógono livre de pressões, o que pode se traduzir em vantagem.

