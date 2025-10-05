Cruzeiro empilha gols perdidos, empata com lanterna e se afasta da ponta
Neste domingo, o Cruzeiro empatou com o lanterna Sport, em 1 a 1, no Mineirão, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Derik Lacerda abriu o placar para o Sport, e Gabigol empatou para o Cruzeiro, que teve muitas chances para conquistar a vitória, mas parou na trave e em defesas do goleiro Gabriel. Ao apito final, a torcida vaiou a equipe celeste.
Com o empate, o Cruzeiro fica com 52 pontos, em terceiro lugar, e perde a chance de se manter colado na ponta. Palmeiras e Flamengo, com 55, ocupam as primeiras posições.
O Sport vai a 16 e segue na lanterna. O Santos, com 28, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O Cruzeiro volta a campo contra o Atlético-MG, depois da Data Fifa, pela 28ª rodada do Brasileirão.
O Sport também encara o Galo em seu próximo compromisso. As equipes se enfrentam na quarta-feira, em jogo atrasado da 14ª rodada.
Cruzeiro criou, e Sport se segurou
O Cruzeiro tinha a chance de colar de vez na liderança do campeonato, após a derrota do Flamengo para o Bahia. Com isso, o Cabuloso pressionou o Sport desde o início da partida.
Nas melhores chances de gol, Matheus Pereira acertou a trave, e Gabigol mandou no travessão depois do goleiro Gabriel desviar. A torcida, que estava inflamada empurrando a Raposa, perdeu um pouco de gás quando Derik Lacerda aproveitou contra-ataque e, sozinho contra Cássio, marcou para o Leão.
Perdendo em casa para o lanterna, o Cruzeiro voltou para a segunda etapa com um pouco de nervosismo, principalmente porque as chances não eram tantas como no primeiro tempo. Faltava o toque final para finalizar as jogadas.
Coube a Gabigol garantir o ponto no Mineirão, mas com um gosto amargo para os mandantes, que poderiam ficar a um ponto da liderança.
Lances importantes
Villalba de longe: No primeiro lance de perigo, o zagueiro do Cruzeiro recebeu na intermediária e mandou de longe, mas o goleiro Gabriel foi bem e espalmou.
Na trave!: Aos 18 minutos, Kauã cruzou da direita e encontrou Matheus Pereira livre na segunda trave. O camisa 10 do Cabuloso pegou de primeira e acertou a trave do Sport. Na sequência, Arroyo chutou rasteiro e Gabriel defendeu.
Gabigol em dose dupla: O camisa 9 teve duas chances em seguida para abrir o placar. Aos 20, recebeu na entrada da área e bateu à esquerda, com perigo. Dois minutos depois, entrou sozinho na área e chutou com força, mas o goleiro Gabriel desviou e a bola ainda pegou no travessão.
Faltou perna: Jonathan Jesus achou boa bola em profundidade para Kauã, que chegou cruzando para Gabigol. O atacante, no entanto, não alcançou.
0x1: O Cruzeiro pressionava, mas foi o Sport que abriu o placar, aos 40 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola no campo defensivo, Matheusinho deu lançamento longo para Derik Lacerda, que saiu cara a cara com Cássio, driblou o goleiro e marcou com o gol vazio.
Travessão salvou o Cruzeiro: Nos acréscimos da primeira etapa, Derik Lacerda quase ampliou com um golaço. O atacante tabelou com Matheusinho e, cara a cara com Cássio, mandou de cavadinha no travessão. Matheus Pereira ainda teve chance para empatar antes do intervalo, mas carimbou a zaga do Sport.
Cássio segurou: No segundo tempo, o Sport apostou em contra-ataques, e quase marcou o segundo. Derik Lacerda acionou Hyoran, que entrou sozinho na área e tentou bater no contrapé de Cássio, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu sem problemas.
1x1: Os mandantes chegaram ao empate aos 13 minutos, com Gabigol. Matheus Pereira carregou pelo campo de ataque e encontrou o camisa 9, que finalizou com classe para igualar.
Por pouco: Perto dos acréscimos, o Sport teve grande chance com Barletta. Após chute cruzado de Igor Cariús, o atacante tentou desviar para o gol, mas mandou por cima.
Última chance: No último minuto, Kaiki Bruno teve oportunidade de cabeça, mas a bola subiu demais.
Ficha técnica
Cruzeiro 1 x 1 Sport
Campeonato Brasileiro - 27ª rodada
Data: 05/10/2025 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Gols: Gabigol, aos 13' do segundo tempo (CRU); Derik Lacerda, aos 40' do 1º tempo (SPO)
Amarelos: Arroyo (CRU); Aderlan e Hyoran (SPO)
Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan Jesus (João Marcelo), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Sinisterra), Matheus Henrique (Christian) (Ryan Guilherme), Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.
Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Pedro Augusto), Rivera (Lucas Kal), Matheusinho (Barletta) e Hyoran (Atencio); Derik Lacerda e Romarinho (Igor Cariús). Técnico: Daniel Paulista.