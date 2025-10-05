Cruzeiro duela com o lanterna Sport no Mineirão para seguir na briga pelo título

Depois de dois jogos sem vencer, o Cruzeiro volta a jogar em casa para seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 20h30, recebe o Sport no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 27ª rodada.

O Cruzeiro não teve dias felizes no Rio de Janeiro. Depois de perder para o Vasco por 2 a 0, empatou sem gols com o líder Flamengo. Viu o adversário aumentar sua vantagem e ainda perdeu a vice-liderança. Com 51 pontos, os mineiros aparecem na terceira posição, agora atrás de Flamengo (55) e Palmeiras (52).

Mas jogando em casa, o Cruzeiro vem embalado por três vitórias seguidas: Internacional (2 a 1), São Paulo (1 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 1). No total, são dez vitórias, um empate e duas derrotas.

O técnico Leonardo Jardim terá bastante trabalho para definir o time titular. O lateral-direito William foi expulso e cumpre suspensão, assim como o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, que levaram o terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Jonathan Jesus e os atacantes Bolasie e Wanderson ainda são dúvidas.

Com isso, Kauã Moraes deve entrar na direita. A zaga terá Jonathan Jesus ou João Marcelo. Walace pode entrar no meio-campo, enquanto Gabigol será o homem de referência no ataque.

O empate com o Flamengo foi bem visto por Leonardo Jardim, que lembrou ainda a vitória por 2 a 1, no primeiro turno, em Belo Horizonte. Mas o empate no Rio só vai ser positivo se vier acompanhado agora de vitória em casa. "Ganhamos quatro pontos do Flamengo, o que dificilmente outra equipe vai conseguir. Estamos satisfeitos, mas este ponto só vai valer se fizermos três pontos contra o Sport."

Apesar de uma vitória importante contra o Corinthians, por 1 a 0, o Sport não conseguiu consolidar sua reação. Perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0, e empatou com o Fluminense, por 2 a 2. Com 15 pontos, amarga a lanterna (20º), cada vez mais próximo do rebaixamento. Como visitante, soma apenas uma vitória, além de três empates e oito derrotas.

No último treino, Daniel Paulista não pôde contar com o meia Lucas Lima. Ele está com desgaste físico, mas não preocupa. Por outro lado, o lateral-direito Aderlan está com um desconforto muscular e é dúvida. Matheus Alexandre seria uma opção, mas está suspenso. Assim, o substituto, se for necessário, será Igor Cariús.

Daniel Paulista destacou a valentia do elenco. "O Sport encarou o Fluminense em um jogo ok, apresentou defeitos, situações, mas apresentou também muitas virtudes. É uma equipe valente, que tem demonstrado coragem, apesar da nossa situação."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SPORT

CRUZEIRO - Cássio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Walace, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

SPORT - Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Matheusinho; Chrystian Barletta e Colo Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).