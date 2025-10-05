Crespo vê erro "escandaloso" da arbitragem em derrota do São Paulo: "Nunca vi nada igual"

Hernán Crespo não conseguiu sequer analisar a derrota de virada do São Paulo para o Palmeiras, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico acredita que houve um erro "escandaloso" da arbitragem e disse que nunca vivenciou uma situação igual.

"Pessoalmente, nunca vivi algo tão escandaloso quanto hoje. Nunca vi nada igual, tão evidente. Tenho respeito ao Palmeiras, ao treinador, aos jogadores. Não tenho nada contra o Palmeiras e seus jogadores. Foi escandaloso, nunca vi nada igual. Podemos melhorar, não tenho dúvidas, mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não consigo acreditar. Foi tão evidente que eu não consigo acreditar", reclamou Crespo.

"É muito difícil analisar com o que aconteceu. Estava claro, poderia até virar algo histórico. A superioridade da equipe no primeiro tempo foi impressionante. O que aconteceu condicionou o jogo. Poderíamos finalizar melhor algumas jogadas, mas é muito difícil analisar o jogo depois do que aconteceu. Eu estou louco? Temos que analisar, porque é nosso trabalho, mas é muito difícil. Estamos falando de um erro enorme, que condicionou absolutamente tudo", acrescentou.

Campeonato manchado?

Crespo evitou falar sobre outros possíveis erros da arbitragem na atual edição do Brasileirão. Ele ainda negou que o torneio esteja "manchado" e referiu-se apenas ao suposto equívoco desta tarde, o qual o treinador enxerga como uma "barbaridade".

"Tenho respeito pela arbitragem. Falo de hoje. Um dia pode errar, algumas coisas fazem parte da vida. Eu e os jogadores também erramos. Mas, o que aconteceu é difícil de explicar. Eu não tenho que arranjar soluções, tenho que me preocupar com a minha equipe. Foi gravíssimo o que aconteceu. Uma barbaridade. Prejudica o futebol brasileiro, o que é uma lástima. Em toda a minha carreira, nunca vi nada igual", disparou.

"Não vou falar de forma geral, não tenho argumentos para isso. Falo de hoje. Não estou julgando pessoas. Estou dizendo que hoje foi escandaloso o que aconteceu. Para mim, falo de hoje. Hoje é importante, foi terrível, unânime", concluiu.

Entenda as reclamações

O São Paulo reclama de um possível pênalti não marcado por Ramon Abatti Abel quando a equipe ainda vencia o clássico por dois gols de vantagem. O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem entendeu como "choque normal".

Além disso, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, concedeu entrevista detonando o VAR e citou uma entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio. Ele entende que o meio-campista do Verdão deveria ter sido expulso. O diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, detonou o VAR

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo fica estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)