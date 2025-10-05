'32 anos de futebol e nunca vi nada igual': Crespo ataca arbitragem
"Nunca vivi algo tão escandaloso como hoje. Tenho 32 anos de futebol e nunca vi nada igual". O técnico Hernán Crespo não tem dúvida de que a arbitragem foi o principal fator para a derrota do São Paulo neste domingo, que sofreu virada e perdeu de 3 a 2 para o Palmeiras.
O principal lance reclamado pelo técnico foi um pênalti não marcado quando a partida estava 2 a 0 para o Tricolor. Mas o São Paulo reclama ainda de uma expulsão do rival (uma falta feia de Andreas Pereira em Marcos Antonio) e uma falta no lance do gol do Palmeiras (Tapia teria sido puxado por Gustavo Gómez).
É muito difícil analisar o jogo com o que aconteceu. A partida estava encaminhada para, talvez, ser algo histórico. Jogamos muito bem no primeiro tempo e no segundo, as mudanças deles podem ter entrado melhor que as nossas, mas isso (o erro) condicionou o jogo. Poderíamos ter marcado ou finalizado melhor, mas é muito difícil analisar isso hoje com o que passou.
Hernán Crespo
O que aconteceu
O São Paulo vencia por 2 a 0 no segundo quando Tapia foi atropelado na área por Allan, do Palmeiras. Caso o pênalti fosse marcado, o São Paulo poderia abrir 3 a 0 e matar a partida.
O juíz Ramon Abatti Abel não marcou nada em campo, e o VAR, após checar o lance, não recomendou revisão. O diretor de futebol Carlos Belmonte criticou fortemente o uso da tecnologia de vídeo após a partida.
O Palmeiras foi atrás do resultado e virou a partida, com gols de Vitor Roque, Flaco López e Sosa.
Pessoalmente, nunca vivi algo tão escandaloso como hoje. Tenho 32 anos de futebol e nunca vi nada igual. Digo isso com muito respeito ao Palmeiras, à qualidade dos jogadores, ao treinador e à história. Mas foi escandaloso o que aconteceu hoje, nunca vi nada igual. Podemos melhorar coisas, terminar melhor as jogadas, marcar melhor, não tenho dúvidas, mas o que vivi hoje foi escandaloso.
Hernán Crespo
Com a derrota, o São Paulo perdeu a chance de entrar no G6. O clube ficou com 38 pontos, em oitavo lugar.
Embora tenha condicionado o resultado ao erro de arbitragem, Crespo saiu satisfeito com o desempenho de sua equipe. "Confio plenamente nos jogadores. Temos nossos limites e coisas muito boas. Não é negativo nem positivo por inteiro. A partir daí, sabendo nossas virtudes e nossos defeitos, a equipe demonstrou que pode jogar em altíssimo nível. Hoje foi uma demonstração claríssima de que pode jogar contra rivais fortes".
O São Paulo volta a campo apenas depois da Data Fifa, contra o Grêmio. O confronto, válido pela 28ª rodada, será dia 16.