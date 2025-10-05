Topo

Esporte

Corrida de São Silvestre alerta sobre golpes de inscrições na 100ª edição

05/10/2025 11h38

A organização da Corrida Internacional de São Silvestre alerta e reforça que não existem inscrições abertas para a sua 100ª edição. Informações falsas sobre novos lotes estão circulando em canais ilegais de comunicação.

A orientação para o interessado na Corrida é buscar sempre informações através dos canais oficiais da Prova. Site, mídias sociais e o fale conosco da São Silvestre são as fontes oficiais de contato com a organização.

Maior Corrida de rua da América Latina e uma das mais importantes do mundo, São Silvestre será realizada dia 31 de dezembro por um percurso de 15 km na cidade de São Paulo.

Serviço - 100ª Corrida Internacional de São Silvestre

  • Data: 31 de dezembro de 2025

  • Local de largada e chegada: Avenida Paulista, São Paulo (SP)

  • Distância: 15 km

  • Site Oficial: saosilvestre.com.br

  • Retirada de kit: Expo São Silvestre, de 27 a 30 de dezembro, no Parque do Ibirapuera

