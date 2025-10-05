Corrida de São Silvestre alerta sobre golpes de inscrições na 100ª edição

A organização da Corrida Internacional de São Silvestre alerta e reforça que não existem inscrições abertas para a sua 100ª edição. Informações falsas sobre novos lotes estão circulando em canais ilegais de comunicação.

A orientação para o interessado na Corrida é buscar sempre informações através dos canais oficiais da Prova. Site, mídias sociais e o fale conosco da São Silvestre são as fontes oficiais de contato com a organização.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corrida de Sa?o Silvestre (@sao_silvestre)

Maior Corrida de rua da América Latina e uma das mais importantes do mundo, São Silvestre será realizada dia 31 de dezembro por um percurso de 15 km na cidade de São Paulo.

Serviço - 100ª Corrida Internacional de São Silvestre