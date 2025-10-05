Corinthians mantém contato com a Holanda sobre Memphis e espera volta de Garro

Recuperado de um edema no músculo posterior da coxa direita, o atacante Memphis Depay voltou a atuar pelo Corinthians depois de quase um mês. Ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Mirassol, neste sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e atuou por cerca de 17 minutos.

Ainda distante do ritmo ideal, o jogador teve poucas ações com bola e não foi muito participativo. Ele, agora, se prepara para defender a Holanda nesta data Fifa.

O auxiliar e filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, revelou em coletiva de imprensa que a comissão técnica alvinegra está em contato com a seleção holandesa para que Memphis siga o cronograma adotado pelo clube. Ele também disse que o camisa 10 tinha condições de jogar por, no máximo, 25 minutos.

"O Memphis já era planejado que fizesse um tempo menor, uma adaptação de carga. Ele vem de poucos treinos. Nossos preparados físicos estão em contato com a seleção da Holanda, para que ele siga o plano que vínhamos tendo com ele. Era esperado que ele jogasse por 20 ou 25 minutos. Gostei da entrada dele, nos ajudou na parte ofensiva e defensivamente", avaliou.

Garro de volta?

Lucas Silvestre também foi questionado sobre o prazo para retorno de Rodrigo Garro. O meia, em tratamento de lesão na panturrilha direita, terá tempo para se recuperar ao longo desta data Fifa.

O auxiliar disse que o argentino, que está fora dos gramados há quase um mês, está iniciando a transição física. A expectativa é que, nas próximas semanas, ele volte a treinar com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

"O Rodrigo ainda não está com o grupo. Está iniciando a transição agora. Esperamos que nessa semana ele possa iniciar esse trabalho com o grupo", disse Lucas.

DM cheio

Atualmente, o departamento médico do Corinthians conta com quatro lesionados. São eles: André Ramalho (estiramento no músculo posterior da coxa direita), André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Charles (tratamento de dores no joelho direito) e Rodrigo Garro (lesão muscular na panturrilha direita).

Além disso, há uma preocupação com Vitinho. O atacante deixou o jogo contra o Mirassol com dores no joelho direito e será avaliado pelo clube neste domingo.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

Próximo jogo do Corinthians