Topo

Esporte

Corinthians atropela Always Ready e assume liderança do grupo na Libertadores feminina

05/10/2025 18h11

Neste domingo, o Corinthians feminino assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores. No Nuevo Francisco Urbano, em Castelar, na Argentina, as Brabas venceram o Always Ready por 11 a 0, pela segunda rodada da primeira fase da competição continental.

E agora?

Além da liderança provisória, as Brabas do Timão também encaminharam sua vaga às quartas de final da Libertadores. O Corinthians lideram a chave com quatro pontos em dois jogos, com saldo de 11 gols positivos. Por sua vez, o Always Ready segue na lanterna, ainda sem pontuar e contando com um saldo de -17.

Os dois times aguardam o confronto entre Independiente Del Valle e Santa Fe, às 20h (de Brasília), deste domingo, para saber seus próximos passos na Libertadores.

? Resumo do jogo

CORINTHIANS 11 x 0 ALWAYS READY

? Competição: Libertadores feminina (2ª rodada da fase de grupos)

?? Local: Nuevo Francisco Urbano, em Castelar (ARG)

? Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Ariel, aos 2? do 1ºT (Corinthians)

? Thaís Regina, aos 17? do 1ºT (Corinthians)

? Dayana, aos 24? do 1ºT (Corinthians)

? Letícia Monteiro, aos 37? do 1ºT (Corinthians)

? Gabi Zanotti, aos 6? do 2ºT (Corinthians)

? Letícia Monteiro, aos 10? do 2ºT (Corinthians)

? Ariel, aos 12? do 2ºT (Corinthians)

? Thaís Regina, aos 34? do 2ºT (Corinthians)

? Duda Sampaio, aos 38? do 2ºT (Corinthians)

? Gi Fernandes, aos 42? do 2ºT (Corinthians)

? Jhonson, aos 52? do 2ºT (Corinthians)

Os gols

O Corinthians abriu 4 a 0 no primeiro tempo, com gols de Ariel, Thaís Regina, Dayana e Letícia Monteiro.

Na etapa complementar, as Brabas do Timão continuaram pressionando e ampliaram com gols de Gabi Zanotti, Letícia Monteiro, Ariel, Thaís Regina, Duda Sampaio, Gi Fernandes e a promessa Jhonson.

?? Próximo jogo do Corinthians Feminino

Corinthians x São Paulo | Campeonato Paulista Feminino

? Data e horário: 2 de novembro (domingo), às 12h00 (de Brasília)

? Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

