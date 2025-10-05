Consolidado com Vojvoda, Zé Rafael revê rival de sua estreia pelo Santos

Neste domingo, o Santos visita o Ceará em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo promete ser especial para Zé Rafael, que irá reencontrar o rival de sua estreia no Peixe.

O camisa 6 defendeu o Alvinegro Praiano pela primeira vez no dia 12 de maio. Recém-recuperado de uma cirurgia na coluna, o jogador de 32 anos entrou já na reta final do empate de 0 a 0, no Allianz Parque, pela oitava rodada da Série A.

Desde então, Zé Rafael virou figurinha carimbada no time titular do Santos. O meio-campista, contudo, demorou para conseguir se firmar e chegou a amargar a reserva em meados de agosto.

Consolidado

A chegada de Juan Pablo Vojvoda, entretanto, parece ter dado uma nova vida para o ex-Palmeiras. O atleta jogou os 90 minutos nos cinco compromissos com o comandante argentino e vem se destacando.

Na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Grêmio, Zé Rafael ficou perto de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Peixe. Ele carimbou o travessão duas vezes. Em uma delas, Lautaro Díaz aproveitou o rebote para estufar as redes.

Ao todo, o camisa 6 soma 17 partidas pelo Santos, sendo 14 entre os titulares. Ele ainda busca a sua primeira participação em tentos.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.