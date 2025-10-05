Haaland marca, Manchester City vence Brentford e escala tabela do Inglês

Neste domingo, o Manchester City visitou o Brentford, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, no Gtech Community Stadium. Com gol de Erling Haaland, os visitantes venceram por 1 a 0.

Situação da tabela

Com o resultado, o Manchester City, invicto há quatro rodadas, subiu para a 5ª posição no Campeonato Inglês, com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o Brentford caiu para a 16ª colocação, com sete pontos somados.

Resumo do jogo

BRENTFORD 0 x 1 MANCHESTER CITY

Competição: Campeonato Inglês - sétima rodada

Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING)

Data: 05 de outubro de 2025 (domingo)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols: Erling Haaland, aos 9' do 1ºT (Manchester City)

Como foi o jogo

O Manchester City marcou o gol da vitória logo aos nove minutos de jogo. Erling Haaland recebeu lançamento de Josko Gvardiol, ganhou da marcação e tocou na saída do goleiro. Foi o oitavo gol do atacante em seis rodadas.

Próximos jogos

Manchester City: Encara o Everton no dia 18 de outubro (sábado), às 11 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

Brentford: Visita o West Ham no dia 20 de outubro (segunda-feira), às 16 horas (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.