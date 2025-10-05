Com dois expulsos, Flamengo é superado pelo Bahia e perde liderança para o Palmeiras
Neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Flamengo visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, e perdeu por 1 a 0, com dois jogadores a menos (Danilo e Wallace Yan). O gol dos mandantes foi marcado por Willian José.
Situação da Tabela
Com o resultado negativo, o Rubro-Negro perdeu a liderança da competição. O time comandado por Filipe Luís seguiu com 55 pontos, enquanto o Palmeiras superou o São Paulo e, apesar de ter chegado à mesma quantidade, supera a equipe carioca no número de triunfos, com um jogo a menos. O Bahia, por sua vez, ultrapassou o Mirassol e pulou para quinto, com 43 somados.
? Resumo do jogo
? BAHIA 1 x 0 FLAMENGO ?
? Competição: Brasileirão
?? Local: Arena Fonte Nova
? Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)
? Horário: 18h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Willian José e Gilberto (Bahia); De la Cruz e Jorginho (Flamengo)
? Cartões vermelhos: Danilo e Wallace Yan (Flamengo)
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- VAR: José Mendonça da Silva Júnior (PR)
Gol
- ? Willian José, aos 45? do 1ºT (Bahia)
Bahia
Ronaldo, Gilberto, Davis Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kaue); Kayky, Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José (Cauly)
Técnico: Rogério Ceni
Flamengo
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Wallace Yan); Samuel Lino (Bruno Henrique), Carrascal (Plata) e Pedro (Cleiton)
Técnico: Filipe Luis
Como foi o jogo
Aos 12 minutos, Tiago foi lançado e viu Danilo levantar muito o pé e pegar no seu rosto. O árbitro marcou a falta e expulsou o zagueiro do Flamengo, deixando os visitantes com um jogador a menos.
Nos minutos finais, o confronto seguiu o mesmo. O Bahia voltou a assustar, em chute de Everton Ribeiro que foi pela linha de fundo. O Flamengo respondeu em seguida. Samuel Lino foi lançado, só que finalizou para grande defesa de Ronaldo. Já aos 44 minutos, os donos da casa abriram o placar. Aos bate e rebate, a bola ficou com Willian José, que chutou para a rede e deixou os baianos a frente no placar no intervalo.
Os donos da casa chegaram a balançar a rede aos 20 minutos, com Michel Araújo. Porém, o meia baiano estava em posição de impedimento. Depois, Cauly foi lançado na área e finalizou para defesa de Rossi.
Mesmo em desvantagem, o Flamengo seguiu com a postura ofensiva em busca do empate. Os cariocas criaram boa chance aos 42 minutos, com Léo Ortiz, que finalizou em cima de Ronaldo. O Bahia tratou de administrar o placar para sair de campo com a vitória da Fonte Nova.
Próximos jogos
Bahia
- Enfrenta o Vitória no próximo dia 16, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão
Flamengo
- Visita o Botafogo no próximo dia 15, às 19h30, no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão