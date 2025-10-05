Clima hostil! Equipe de Poatan expulsa Ankalaev do UFC 320 aos gritos de 'Chama'

A revanche do último sábado (4), na luta principal do UFC 320, apimentou de vez a rivalidade entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira. E prova disso é que após intensa troca de farpas durante a promoção da luta, o clima hostil permaneceu após a disputa do combate que liderou o card numerado em Las Vegas (EUA). Nos bastidores do evento, membros da equipe de 'Poatan', aos gritos de 'Chama', bordão do brasileiro, expulsaram o wrestler russo e seu time para o vestiário da 'T-Mobile Arena' (veja abaixo ou clique aqui).

No registro disponibilizado pela página 'Knockout', é possível ver Jorge Guimarães, o 'Joinha', empresário de Poatan, um de seus filhos e outros membros de sua equipe bradando 'Chama' em alto e bom som, enquanto Ankalaev e seu time passavam pelo hall da arena e se encaminharam para o vestiário. Em conversa posterior com a imprensa, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, o campeão brasileiro explicou a postura de sua comitiva e afirmou que a atitude foi motivada pelas frequentes provocações promovidas pelo empresário e treinador do russo.

"Eu acho muito errado a equipe comprar (o barulho) e querer provocar ali. Ali no final, depois que tudo aconteceu, a gente estava ali comemorando e falando: 'Chama, Chama!'. Para deixar eles irritados. Mas ali antes da luta, estar provocando e falando coisas, igual o treinador dele estava falando, o empresário dele estava falando. Não são eles que vão estar ali dentro (octógono). Eles não vão poder fazer nada. O cara me xinga e eu não posso fazer nada com o cara (porque não é o lutador). O Ankalaev pode falar o que ele quiser, mas todo mundo estava vendo que não era ele (que estava provocando). Isso me deixou um pouco chateado", explicou Alex.

Trilogia improvável

Por mais que agora o retrospecto direto entre o brasileiro e o russo esteja empatado em 1 a 1, uma trilogia é bastante improvável. Isso porque Poatan atropelou Ankalaev, não dando margem para dúvida na revanche. Em contrapartida, o primeiro duelo entre os dois foi parelho, decidido por pontos. Por fim, o wrestler do Daguestão tem pouco apelo midiático para pleitear uma terceira disputa contra Alex, um dos rostos mais populares do UFC na atualidade. A tendência é que o striker paulista se aventure nos pesos-pesados na próxima rodada, talvez em uma superluta contra Jon Jones.

